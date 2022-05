F2i Sgr acquisisce Althea Group da Permira. A DWS gli asset in Gran Bretagna

Passaggio di mano di Althea Group, uno dei principali operatori paneuropei nei servizi integrati di ingegneria clinica a favore di ospedali pubblici e privati, che è stata ceduta dal fondo di private equity Permira a F2i Sgr e DWS, braccio di private equity di Deutsche Bank. Secondo l’accordo, il cui closing è previsto entro il terzo trimestre dell’anno, F2i acquisirà tutte le attività di Althea in Italia e in altri 14 Paesi esteri, con l’unica eccezione di quelle svolte in Gran Bretagna e Irlanda che sono state cedute all’asset manager DWS, attraverso Inframedica. Il perimetro acquisito da F2i ha registrato nel 2021 un fatturato pari a circa 305 milioni di euro.

L’acquisizione di F2i

L’acquisizione di Althea è il terzo investimento effettuato in pochi mesi da F2i per conto del Fondo per le infrastrutture sostenibili. In un anno ha raccolto oltre 1,2 miliardi di euro e si appresta a raggiungere nei prossimi mesi l’obiettivo di 1,5 miliardi, portando così a circa setti miliardi di euro le risorse finanziarie complessivamente affidate da investitori nazionali ed esteri a F2i nei quattro fondi attualmente in gestione.

Obiettivi di sviluppo

Altra novità per Althea è il rafforzamento all’interno dell’azionariato dell’amministratore delegato, Alessandro Dogliani, e dei key managers. Nell’operazione F2i è stata assistita da Mediobanca come advisor finanziario, Clifford Chance, Pedersoli studio legale, Goetzpartners, Pwc. Permira, invece, è stata assistita da Rothschild, EY, Giliberti Triscornia e associati, Maisto e associati e Boston Consulting Group. “Desidero ringraziare Permira e Silvia Oteri in particolare – ha commentato Alessandro Dogliani, amministratore delegato di Althea – per aver sostenuto con coerenza e costanza la creazione e lo sviluppo del Gruppo Althea che ha profondamente trasformato un settore così importante negli ultimi anni. Sono altresì convinto che F2i sia ora il partner perfetto per accompagnare il Gruppo nel prossimo capitolo della nostra crescita che porterà Althea a rafforzare ulteriormente il suo ruolo di partner delle strutture ospedaliere attraverso l’investimento di capitali volto all’ammodernamento delle infrastrutture biomedicali al servizio del sistema ospedaliero nazionale”.

Ammodernamento parco tecnologico

Ad oggi, il gruppo Althea opera in Italia con 1.500 addetti, dei quali 900 ingegneri e tecnici, ed è partner tecnologico di oltre 230 ospedali pubblici e privati. L’acquisizione garantirà al Gruppo Althea gli investimenti e le competenze necessarie per focalizzarsi su progetti di partnership di lungo periodo con le strutture sanitarie al fine di consentire l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture. Le apparecchiature mediche all’interno del sistema sanitario nazionale hanno, infatti, un tasso di obsolescenza molto elevato con quasi tutte le tipologie di macchine che superano l’età massima consigliata, variabile tra i cinque e i dieci anni a seconda del tipo di apparecchiatura. Per cogliere l’opportunità derivante dal Pnrr, che all’interno della missione 6 ha destinato 7,4 miliardi di euro all’aggiornamento tecnologico e digitale del settore sanitario, il piano di sviluppo di Althea prevede anche la partecipazione a progetti di partnership pubblico privata (PPP) volti al rinnovo di tali infrastrutture.

Investire sulle infrastrutture indispensabili

“Con questa acquisizione, F2i rafforza la sua vocazione di trasformare risorse finanziarie in infrastrutture indispensabili al Paese – ha commentato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr – sviluppando nuovi settori al servizio dei cittadini. Siamo convinti che il gruppo Althea sarà un agente importante dell’improrogabile processo di innovazione tecnologica della sanità italiana, in coerenza con gli obiettivi del Pnrr”.