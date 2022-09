Farmacovigilanza: i pazienti la conoscono davvero?

Farmacovigilanza, chi era costei? Questa citazione di manzoniana memoria potrebbe riassumere in poche parole i dati pubblicati su PharmAdvances (società italiana di farmacologia) relativi a una ricerca condotta su oltre 1.300 pazienti italiani che evidenzia che circa l’80% degli intervistati non è a conoscenza della possibilità di segnalare effetti collaterali, gravi o lievi, dei farmaci che assume, esprimendo un forte bisogno di informazione sul tema.

Un dato che preoccupa

Ma nell’epoca del paziente informato, al centro del proprio percorso di cura, e dichiaratamente empowered, un dato come questo è accettabile? La risposta che Roche Italia e cinque Associazioni di Pazienti si sono date è “ovviamente no” e i risultati della survey pubblicata su PharmAdvances sono, infatti, il primo degli output del Patient Safety Council, un progetto nato nel settembre del 2020 proprio dalla co-creazione tra l’azienda farmaceutica e cinque associazioni (Aism, Amici, FedEmo, Lampada di Aladino e Walce) per colmare questa lacuna e accrescere le conoscenze di pazienti e caregiver sulla farmacovigilanza.

“Come ben sappiamo l’ascolto è il primo passo per comprendere i bisogni di tutti gli interlocutori del sistema, anche su temi che a volte si danno quasi per scontato come la farmacovigilanza. Preso atto di questa lacuna conoscitiva, abbiamo colto l’occasione per collaborare con le associazioni pazienti e costruire insieme a loro un progetto che potesse aiutarle a fare un passo ulteriore nel fornire a pazienti e caregiver gli strumenti per padroneggiare una materia tutt’altro che scontata” raccontano con entusiasmo Luisa De Stefano – Patient Partnership Lead e Lisa Stagi – Patient Safety Lead di Roche – “Questo percorso ha portato con sé nuove consapevolezze sul valore della sicurezza dei farmaci, della segnalazione degli eventi avversi e sul ruolo imprescindibile che tutti noi cittadini e pazienti possiamo avere nel rendere i farmaci sempre più sicuri”

Il progetto

Il lavoro del Patient Safety Council ha portato alla pubblicazione di materiali cartacei e multimediali facilmente consultabili da pazienti e caregiver sia attraverso i canali delle associazioni che in occasione di eventi di piazza.

“Proprio nell’ambito della farmacovigilanza dovrebbe e potrebbe esercitarsi il patient engagement inteso come coinvolgimento attivo del paziente in tutto ciò che fa parte del suo percorso di cura, per fargli acquisire autonomia e proattività nella gestione della malattia” sostiene l’associazione di pazienti Lampada di Aladino Onlus, che supporta le persone che vivono l’esperienza del cancro.

L’importanza di un paziente proattivo

Il ruolo proattivo del paziente è fondamentale per valutare durante tutto il ciclo di vita del farmaco gli aspetti di sicurezza ed efficacia. In Italia è attiva dal 20 giugno 2022 la nuova Rete nazionale di farmacovigilanza, un database a cui i cittadini possono accedere per segnalare direttamente o attraverso il proprio operatore sanitario. Aifa in questo senso ha rivisto le schede adeguandole allo standard europeo e permettendo così un collegamento più fluido con EudraVigilance, la banca dati europea.

“Un’iniziativa importante, unica sul tema che porta una doverosa conoscenza alle persone che vivono la malattia – sottolinea FedEmo, la Federazione delle Associazioni Emofilici –. Finalmente si è creato un tavolo ricco di bisogni, aspettative e coinvolgimento, del tutto innovativo nell’ambito della farmacovigilanza. Con questo percorso condiviso tra azienda e associazioni di pazienti si potrà dar vita a modelli di gestione e consapevolezza delle proprie patologie, grazie anche a una maggiore e migliore conoscenza della farmacovigilanza che a tutt’oggi manca”.

Vista la quantità crescente di trattamenti a disposizione, diventa sempre più cruciale il ruolo attivo dei pazienti e dei caregiver, anche nel monitoraggio. Per Aism, l’Associazione italiana sclerosi multipla, “lavorare insieme, aziende del farmaco e associazioni di persone con differenti patologie su un tema così rilevante e di assoluta attualità come la sicurezza dei farmaci, è un esercizio concreto di corresponsabilità e di innovazione nei processi e nei modelli. Una partnership che dà ulteriore centralità al ruolo del paziente e rafforza la capacità del sistema di dialogo e confronto con le istituzioni ai diversi livelli”.

Attenzione alla comunicazione

Un’attenzione più alta alla sicurezza delle cure da parte del paziente significa anche una migliore comunicazione con il proprio medico che, grazie al dialogo continuo, può identificare le persone con maggiori probabilità di sviluppare un particolare effetto indesiderato.

“Grazie a questa importante avventura vissuta dalla nostra associazione insieme al Patient Safety Council riusciremo ad avvicinare i nostri pazienti alla farmacovigilanza rendendoli sempre più protagonisti e consapevoli nel loro percorso di cura”, è scritto in una nota di Walce, che si occupa di informazione, educazione e supporto ai pazienti affetti da tumore del polmone e loro familiari.

Associazioni e aziende devono dialogare

Un parere condiviso anche da Amici, l’Associazione nazionale per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino, secondo cui “è sempre più importante il rapporto tra associazionismo e aziende, non solo in situazioni di emergenza come la pandemia, ma proprio per il valore aggiunto che il farmaco può offrire. Gli esiti riferiti dal paziente sono importanti perché forniscono il suo punto di vista: qualcosa che non può essere rilevato con una misurazione clinica, ma che è altrettanto prezioso. Incrementare la consapevolezza e la responsabilità dei pazienti rappresenta un importante obiettivo che noi tutti dobbiamo perseguire e le associazioni devono continuare a lavorare sulla strada già intrapresa per promuovere percorsi formativi appropriati e incoraggiare così l’inclusione di pazienti esperti e informati nei trial clinici”.