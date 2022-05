Galapagos: Alessandra Sinibaldi a capo della divisione Value, market access e government affairs

Alessandra Sinibaldi entra in Galapagos e assume l’incarico di Value, market access & government affairs senior director. Lo annuncia l’azienda biotech belga in una nota: “Si occuperà di ideare e sviluppare le strategie di accesso e rappresentanza istituzionale volte a sostenere il business dell’azienda in Italia. In questo ruolo guiderà il team che, a livello nazionale e regionale, opera per il conseguimento di questi obiettivi”.

La carriera

Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’Università La Sapienza di Roma, con un master in Sviluppo dei farmaci e discipline regolatorie all’Università di Pavia, Alessandra Sinibaldi ha più di 20 anni di esperienza in Hta, negoziazioni prezzi e rimborsi e relazioni istituzionali. Ha iniziato la sua carriera in Janssen nel 1997, assumendo ruoli di crescente responsabilità all’interno delle funzioni Regulatory e Hemar (Health economics, market access and reimbursement), fino ad ottenere la carica di Regulatory Affairs e Hemar director.

La vocazione di Galapagos per la ricerca

“Ho accolto con entusiasmo la proposta di Galapagos perchè ho visto il potenziale di un’azienda che ha un forte imprinting nella ricerca, unito ad una visione di sviluppo in aree terapeutiche dove è ancora possibile fare la differenza” commenta Sinibaldi. “Il mio impegno sarà dedicato a portare i frutti di questa ricerca nel nostro Paese, facendo particolare attenzione ai bisogni dei pazienti e del sistema salute. Passione, attenzione alle persone e spirito di squadra saranno i miei alleati in questa nuova sfida”.

Contribuire al radicamento dell’azienda in Italia

Sinibaldi riporterà ad Alberto Avaltroni, VP & Country Head Italia dell’azienda. “Sono molto felice che Alessandra abbia scelto di salire a bordo della nostra realtà e sono sicuro che grazie alla sua grande esperienza e competenza darà un contributo molto positivo al radicamento di Galapagos nel nostro Paese. Negli ultimi due anni – sottolinea Avaltroni – la nostra azienda si è consolidata bene in Italia e in poco tempo si è arricchita di professionalità molto qualificate. Queste stesse professionalità ci permetteranno di cavalcare con successo la nuova fase di rinnovamento e crescita che Galapagos sta disegnando globalmente”.