Gare sanitarie: parità di genere nel 74% delle procedure, ma criteri Esg restano disomogenei

Il 95% delle gare pubbliche analizzate per l’acquisto di dispositivi medici prevede almeno un requisito di sostenibilità. Il più diffuso è quello relativo alla parità di genere, presente nel 74% delle procedure. In generale, i criteri ambientali compaiono nell’85% delle gare, quelli sociali nel 78%, mentre solo nel 13% è presente almeno un criterio relativo alla governance.

La diffusione di questi requisiti non segue però un approccio uniforme: si va da zero a 13 criteri per gara, che spaziano dal packaging alla gestione dei rifiuti, dal trasporto alle certificazioni ambientali. I requisiti obbligatori si concentrano soprattutto su prodotto e gestione dei rifiuti, mentre gli aspetti sociali e di governance sono quasi sempre oggetto di criteri premiali.

Il sondaggio

È quanto emerge dalla survey condotta dal Centro Studi di Confindustria Dispositivi Medici su 105 gare svolte tra il 2025 e il primo semestre 2026, mappate su tutto il territorio nazionale e presentata oggi in occasione dell’evento “Green Procurement in Sanità: criteri e percorsi condivisi per generare valore sostenibile”, nell’ambito del 1° Convegno nazionale Fare di Bari.

La sostenibilità entra nelle procedure di acquisto sanitario

“Questi dati mostrano come la sostenibilità stia entrando nelle procedure di acquisto sanitario, ma con modalità ancora molto diverse tra enti e centrali di committenza. Per le imprese, questa frammentazione si traduce in una maggiore complessità amministrativa e nella moltiplicazione degli oneri documentali e certificativi, senza un beneficio ambientale e sociale sempre misurabile. Si aggiunge l’incertezza su come orientare gli investimenti industriali, con il rischio che risorse e competenze vengano assorbite dagli adempimenti anziché destinate alla reale innovazione sostenibile. Non basta inserire criteri Esg nelle gare: occorre che siano omogenei, verificabili e coerenti con la specificità di un settore che comprende oltre 2 milioni di tecnologie sul mercato europeo”, ha dichiarato Alessia Lupi, special advisor sostenibilità, etica e sociale di Confindustria dispositivi medici, intervenuta all’incontro.

Il punto di vista di Cdm

Per Confindustria dispositivi medici, riporta una nota dell’associazione che ha anche stilato un decalogo di raccomandazioni sul tema, è importante che gli acquisti accompagnino l’evoluzione della normativa europea sulla sostenibilità, senza anticipare o introdurre obblighi non coerenti con i tempi di adeguamento previsti e con le effettive condizioni del mercato. Un’esigenza particolarmente rilevante in un settore regolato da norme specifiche, come Mdr e Ivdr , regolamenti in cui sicurezza, efficacia clinica e qualità delle prestazioni restano requisiti imprescindibili.

Valore per tutto l’ecosistema della salute

“La sostenibilità deve generare valore per i pazienti, i professionisti sanitari, le strutture e le imprese che investono in innovazione. La transizione sostenibile della sanità richiede responsabilità condivise, competenze, regole chiare e un dialogo continuo tra tutti gli attori: è questo il senso dell’evento di oggi, un confronto per costruire gare sostenibili, applicabili e capaci di migliorare il sistema salute”, conclude Alessia Lupi di Confindustria dispositivi medici.