GE pronta allo spin-off di GE HealthCare e presenta i documenti alla Sec americana

GE svela i dettagli dello spin-off che porterà alla creazione di una società indipendente e quotata, focalizzata sulla salute e sulle tecnologie mediche d’avanguardia, chiamata GE HealthCare. Depositato il modulo di registrazione Form 10 presso la Securities and exchange commission (Sec – l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori) degli Stati Uniti, passo obbligato per le società prossime alla quotazione. Come annunciato in precedenza verranno formate tre diverse società indipendenti, investment grade focalizzate sui settori dell’aviazione, della sanità e dell’energia.

La società HealthCare

GE HealthCare diventerà un player sanitario globale dopo lo spin-off, che GE continua a prevedere di completare nella prima settimana del 2023, previa approvazione finale del Consiglio di amministrazione. GE HealthCare sarà quotata sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo GEHC. Verranno emessi titoli di debito, i cui proventi dovrebbero essere utilizzati per ripagare il debito GE in sospeso. Lo spin-off sarà esentasse per gli azionisti e per la società madre e verrà distrubuito l’80,1% delle azioni ordinarie di GE HealthCare agli azionisti di GE. Gli azionisti non devono intraprendere alcuna azione per ricevere le azioni di GE HealthCare a cui avranno diritto. GE prevede di mantenere una partecipazione del 19,9% in GE HealthCare.

Assistenza sanitaria senza limiti

“Questo è un giorno fondamentale per il team di GE HealthCare – ha dichiarato Peter Arduini, ceo di GE HealthCare – che si dedica alla missione di creare un mondo in cui l’assistenza sanitaria non abbia limiti. Riteniamo di avere un percorso chiaro per fornire innovazione di precisione ai nostri clienti e ai loro pazienti, accelerando la crescita e ottimizzando la nostra attività come azienda autonoma”.

I settori di business

Il Form 10 include informazioni dettagliate su GE HealthCare, inclusa una panoramica della sua attività e strategia, informazioni finanziarie storiche e vantaggi competitivi, tra gli altri dettagli. GE HealthCare sarà organizzata in quattro segmenti di business allineati con i settori in cui opera: imaging, ultrasuoni, soluzioni per la cura del paziente, diagnostica farmaceutica. Opererà in un mercato globale del valore stimato di 84 miliardi di dollari.