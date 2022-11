Gedeon Richter Italia si fa “agile” per reagire alla complessità del mercato

Adottare la cultura agile in azienda significa essere flessibili, prendere decisioni rapide guidati dai propri obiettivi, valorizzando il talento di ognuno e lavorando in piccoli team, per creare insieme un sistema vincente e aperto all’innovazione e alle nuove tecnologie, come spiega Maria Giovanna Labbate (nella foto), Managing director di Gedeon Richter Italia. L’azienda, negli ultimi mesi, ha ripensato il proprio modo di lavorare e cambiato le proprie abitudini.

Per quale motivo è importante adottare una “cultura agile” in un’azienda farmaceutica multinazionale?

Il mondo è cambiato e il rischio è di non essere al passo con il cambiamento. Il modo di lavorare che conoscevamo solo fino a due anni fa non esiste più e il modo di vivere è diverso. Credo che i cambiamenti siano così profondi da rendere sempre più difficile il raggiungimento di vantaggi competitivi sostenibili nel tempo. Viviamo in un ambiente Volatile, Incerto, Complesso e Ambiguo (VUCA). Io credo che i cambiamenti degli ultimi due anni ci abbiano fatto prendere maggiore consapevolezza di tale complessità e incertezza. In Gedeon Richter per far fronte a questo abbiamo deciso di adottare la metodologia “Agile” che per noi significa cambiare direzione in modo rapido ed efficiente e catturare nuove opportunità qualunque cosa accada consentendo innovazione, collaborazione e creazione di valore. A noi sembra di riuscire a ottenere queste tre dimensioni con una velocità e un impatto molto superiori a quanto avveniva in passato.

In cosa si concretizza per voi la metodologia Agile?

Per noi più che solo un approccio al problem solving rappresenta un nuovo modo di pensare, comportarsi, lavorare, in cui le soluzioni evolvono attraverso la cooperazione di piccoli team cross-funzionali che sono il cuore del lavoro Agile poiché sono responsabilizzati e resi autonomi. L’approccio ci consente di accelerare l’innovazione ma anche di differenziarci dalla concorrenza e ottenere risultati migliori qualunque cosa accada. Essere agili vuol dire coinvolgere sempre i clienti in qualunque cosa sviluppiamo. La sfida più importante consiste nello “stare comodi” nell’incertezza, adattarsi al cambiamento e prendere decisioni rapide. Per me vuol dire anche sperimentare nuove soluzioni, imparando molto dagli errori.

Come avete introdotto i principi della cultura Agile nel quotidiano?

Durante il lockdown abbiamo messo moltissime energie per cercare di capire cosa sarebbe successo dopo la crisi sanitaria e abbiamo capito che dopo la fase emergenziale il nostro modo di lavorare sarebbe cambiato. Abbiamo coinvolto i dipendenti per capire perché cambiare e in che modo (alla base dell’Agile ci sono anche la trasparenza e la fiducia) e abbiamo scoperto che il sentimento comune era di voler essere parte attiva del cambiamento e di acquisire maggiore autonomia. Abbiamo mirato a introdurre alcune delle migliori pratiche dell’agile (team cross funzionali autonomi, sprint, scrum, kamban) per facilitare la trasformazione dapprima per alcuni progetti strategici come ad esempio nuovi lanci e poi l’abbiamo estesa a tutta l’organizzazione, investendo in formazione. Aggiungiamo nuovi pezzi in continuazione, perché oltre a usare framework e terminologia diverse agiamo realmente in modo differente rispetto al passato.

Quali risultati avete ottenuto fin ora?

Questa organizzazione sta ottenendo risultati superiori alle aspettative. Il nostro modello operativo agile ci offre vantaggi significativi e miglioramenti importanti su diversi obiettivi contemporaneamente. Le persone sono libere di esprimere i propri talenti e capacità piuttosto che essere controllate e gestite dall’alto verso il basso. Il più forte vantaggio è il coinvolgimento, l’engagement sia dei dipendenti sia dei customer.

Ciò porta a risultati quali: efficienza, velocità, risultati economici.

I vantaggi visibili attraverso l’autonomia delle persone sono trasparenza, feedback e decisioni rapide e un allineamento immediato tra team. L’uso di team autonomi e alla pari ha anche portato a una maggiore soddisfazione dei dipendenti e del cliente. L’indicatore numerico dei risultati ottenuti con l’Agile è il nostro obiettivo finanziario di quest’anno che è già stato raggiunto e superato del 15%.