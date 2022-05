Genenta Science, Tim Obara a capo dell’area business development

Tim Obara è il nuovo capo dell’area business development di Genenta Science, società biotech attiva nello sviluppo di una terapia immunogenica con cellule progenitrici staminali ematopoietiche per il cancro.

Il profilo

Tim Obara, riporta una nota diffusa da Genenta, proviene dal programma di terapia genica dell’Università della Pennsylvania, dove è stato direttore esecutivo delle operazioni di ricerca. In precedenza ha lavorato in ruoli senior di sviluppo aziendale per Amicus Therapeutics, AstraZeneca, Gsk e Tessa Therapeutics con sede a Singapore.

Alla ricerca di nuove opportunità

Pierluigi Paracchi, Ceo di Genenta Science, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Tim in Genenta. Tim apporta una vasta esperienza commerciale, in particolare identificando, valutando e concludendo opportunità commerciali e di sviluppo commerciale in fase avanzata di ricerca e sviluppo. Lavoriamo insieme a Tim mentre Genenta continua a sviluppare le proprie terapie attraverso studi clinici e a sviluppare la nostra piattaforma tecnologica verso altre solide opportunità di mercato dei tumori”.

Valore per aziende e investitori

Obara ha aggiunto: “Questo è un momento entusiasmante per unirmi a Genenta per identificare e sfruttare le opportunità di sviluppo del business che aiutano a realizzare il pieno potenziale del candidato e della piattaforma tecnologica proprietaria di Genenta. Voglio portare la mia esperienza tra il settore sanitario e il mondo accademico per continuare a creare e fornire valore per l’azienda e gli investitori”.