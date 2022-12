General Electric, via libera allo spin off delle attività sanitarie. Nasce GE Healthcare Technologies

General Electric scorporerà le proprie attività del settore sanitario. Lo scorso 30 novembre, come avevamo anticipato, il Consiglio di amministrazione dell’azienda ha approvato lo spinoff di Ge Healthcare. Prima dell’operazione, dettaglia una nota, la nuova società sarà convertita in una Spa e rinominata GE Healthcare Technologies Inc. Si prevede che la società inizierà a essere negoziata al Nasdaq il 4 gennaio 2023.

I dettagli dell’operazione

Il Consiglio di amministrazione di GE ha approvato una distribuzione agli azionisti della società di almeno l’80,1% delle azioni in circolazione di GE HealthCare. Il rimanente 19,9% sarà detenuto da GE. I possessori di azioni ordinarie GE avranno diritto a ricevere un’azione ordinaria GE HealthCare per ogni tre azioni ordinarie GE possedute il 16 dicembre 2022 (record date).

“L’annuncio di oggi segna una delle pietre miliari finali del nostro progetto di spin off di GE HealthCare, mentre ci avviciniamo al lancio di tre società indipendenti leader di settore. GE HealthCare guida la medicina di precisione a livello globale, con una chiara strategia per la creazione di valore che andrà a beneficio di pazienti, clienti e azionisti sotto la guida del Ceo Peter Arduini e del suo team”, ha dichiarato Il presidente e Ceo di GE, Lawrence Culp Jr.

In attesa dell’Investor day

Il prossimo 8 dicembre 2022 a New York, informa la nota, si terrà un investor day durante il quale Ge Healthcare presenterà le sue strategie di crescita e le sue soluzioni innovative.