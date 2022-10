Gilead, accordo da 1,7 miliardi con MacroGenics per sviluppare anticorpi bispecifici contro i tumori del sangue

Gilead Sciences e MacroGenics, società biofarmaceutica americana, hanno siglato un accordo di licenza e collaborazione, dal valore potenziale di 1,7 miliardi di dollari, per lo sviluppo di anticorpi bispecifici per il trattamento di alcuni tumori del sangue (tra cui leucemia mieloide acuta, Aml, e le sindromi mielodisplastiche, Mds).

Gli obiettivi della partnership

L’accordo prevede tre programmi di sviluppo: un anticorpo sperimentale bispecifico (MGD024), che lega antigene target (CD123) e linfociti T (CD3) utilizzando la piattaforma (Dart) di MacroGenics e due ulteriori bispecifici programmi di ricerca. MGD024 è un trattamento in fase di sviluppo per alcuni tumori ematologici.

Le condizioni finanziarie

In base ai termini dell’intesa, Gilead pagherà a MacroGenics una tranche anticipata da 60 milioni di dollari. Successivamente, MacroGenics potrà ricevere finanziamenti, fino al tetto massimo stabilito tra le due società, in relazione alla definizione del target terapeutico, le commissioni per le opzioni e traguardi di sviluppo, regolatiri e commerciali. In più, MacroGenics, avrà diritto a royalties a due cifre sulle vendite nette globali di MGD024, se approvato, e una “royalty flat” sulle vendite nette globali dei prodotti previsti dagli altri due programmi.

Impegno nella ricerca

“L’esperienza bispecifica di MacroGenics integra naturalmente i punti di forza del portfolio di Gilead nel campo dell’immuno-oncologia”, ha affermato Bill Grossman, senior vice president, oncology clinical development, Gilead Sciences. “Riteniamo che MGD024, con il suo potenziale per ridurre la Crs e consentire il dosaggio intermittente attraverso un’emivita più lunga, potrebbe tradursi in un dosaggio più adatto al paziente e migliori risultati clinici per le persone che vivono con Aml e Mds. Questa partnership è l’ultimo dei nostri sforzi per sviluppare e far progredire nuove terapie contro il cancro trasformative mentre approfondiamo il nostro portafoglio attraverso le indicazioni oncologiche”.

L’impegno nella ricerca da parte di Gilead è significativo anche in Italia. Di recente l’azienda statunitense, che ha da poco nominato Frederico Da Silva a capo di Gilead Italia, ha premiato ricercatori e associazioni di pazienti con oltre un milione di euro

MacroGenics, cosa fa

Leader nello spazio anticorpale bispecifico, MacroGenics ha una vasta esperienza nell’applicazione della sua piattaforma proprietaria (DART) per sviluppare nuove terapie. MGD024 è un bispecifico di nuova generazione che incorpora un componente CD3 progettato per ridurre al minimo la sindrome da rilascio di citochine (Crs), una tossicità potenzialmente pericolosa per la vita, aumentando al contempo l’entità dell’attività antitumorale con un’emivita più lunga per consentire il dosaggio intermittente.

Lo studio

MacroGenics sarà responsabile dello studio di Fase 1 in corso per MGD024 durante il quale Gilead può scegliere di esercitare la sua opzione di concedere in licenza il programma in punti decisionali predefiniti. Lo studio di fase 1 includerà un segmento di aumento della dose e un segmento di espansione che ha lo scopo di valutare MGD024 come monoterapia e in combinazione con altre terapie per più indicazioni.

Ok della Commissione europea per axicabtagene ciloleucel

Contestualmente all’accordo con MacroGenics, Gilead ha annunciato l’approvazione per l’uso all’immissione in commercio da parte della Commissione europea concesso l’approvazione per l’uso di axicabtagene ciloleucel (nome commerciale Yescarta, farmaco sviluppato dalla controllata Kite) per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) e linfoma a cellule B di alto grado (HGBL) che ricadono entro 12 mesi dal completamento o sono refrattari alla chemioimmunoterapia di prima linea.

I numeri

L’approvazione si basa sui risultati dello studio cardine di Fase 3 Zuma-7, lo studio più ampio e più lungo di una terapia con cellule T CAR rispetto a SOC in questa popolazione di pazienti. Axicabtagene ciloleucel è ora la prima terapia con cellule T del recettore dell’antigene chimerico (CAR) approvata per i pazienti in Europa che non rispondono al trattamento di prima linea. Ciò fornisce un’importante opzione di trattamento aggiuntiva per la forma più comune di linfoma non Hodgkin. Sebbene il 60% dei pazienti con LBCL di nuova diagnosi, compresi quelli con DLBCL, risponderà al trattamento iniziale, il 40% ricadrà o non risponderà e avrà bisogno di un trattamento di seconda linea.