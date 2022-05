Gsk acquisirà la società biotech Affinivax per oltre 3 miliardi di dollari

Il gruppo farmaceutico britannico GlaxoSmithKline (Gsk) ha annunciato l’accordo definitivo per l’acquisizione di Affinivax, società biofarmaceutica con sede a Cambridge, nel Massachusetts (Stati Uniti orientali) che sta sperimentando lo sviluppo di una nuova classi di vaccini, in particolare pneumococcici di nuova generazione. Gsk pagherà 2,1 miliardi di dollari in anticipo e fino a 1,2 miliardi aggiuntivi al raggiungimento di determinati obiettivi. Secondo i termini dell’accordo, Gsk acquisirà il 100% delle azioni in circolazione di Affinivax (per 2,1 miliardi di dollari) e due successivi pagamenti potenziali da 0,6 miliardi di dollari ciascuno al raggiungimento di determinati traguardi dello sviluppo clinico pediatrico. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2022.

Affinivax ha sviluppato il Multiple Antigen Presenting System (MAPS), una nuova tecnologia che supporta una valenza più elevata rispetto alle tecnologie di coniugazione convenzionali, consentendo una copertura più ampia contro i sierotipi pneumococcici prevalenti e creando potenzialmente una maggiore immunogenicità rispetto ai vaccini attuali. Il candidato vaccino più avanzato di Affinivax (AFX3772) comprende 24 polisaccaridi pneumococcici più due proteine ​​pneumococciche conservate (rispetto a un massimo di 20 sierotipi nei vaccini attualmente approvati). È in fase di sviluppo preclinico anche un vaccino candidato pneumococcico con più di 30 valenti.

Tra le malattie causate da pneumococchi ci sono la polmonite, la meningite, le infezioni del flusso sanguigno e altre più lievi come la sinusite e l’otite. È un’esigenza medica non soddisfatta nonostante la disponibilità degli attuali vaccini pneumococcici. Esistono, infatti, diversi sierotipi di pneumococco e quelli presenti negli attuali vaccini è limitato a causa del grado di interferenza immunologica osservata quando si utilizzano le tecnologie di coniugazione esistenti. La polmonite da pneumococco provoca circa 150 mila ricoveri ogni anno negli Stati Uniti e la meningite pneumococcica e batteriemia hanno provocato 3.250 morti negli Stati Uniti nel 2019.

Rafforzare la pipeline di ricerca

“L’acquisizione proposta rafforza ulteriormente la nostra pipeline di ricerca e sviluppo sui vaccini – ha spiegato il dottor Hal Barron, chief scientific officer e president R&D di Gsk – fornisce l’accesso a una nuova tecnologia potenzialmente dirompente e amplia l’impronta scientifica esistente di Gsk nell’area di Boston. Non vediamo l’ora a lavorare con le numerose persone di talento di Affinivax per combinare le nostre capacità di sviluppo, produzione e commercializzazione leader del settore per rendere questa nuova entusiasmante tecnologia disponibile per chi ne ha bisogno”.

Gli studi clinici

Negli studi clinici di fase I / II per adulti, il vaccino AFX3772 è stato ben tollerato nei partecipanti e ha dimostrato buone risposte immunitarie rispetto all’attuale standard di cura. Nel luglio 2021, l’Agenzia del farmaco statunitense ha concesso la designazione di Breakthrough Therapy per AFX3772 per prevenire la malattia e la polmonite invasive da S. pneumoniae negli adulti di età pari o superiore a 50 anni. La fase III dovrebbe iniziare a breve termine. Gli studi clinici di fase I/II per valutare l’uso del vaccino in pediatria dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.

Migliorare i vaccini esistenti

“Affinivax è nata dalla visione scientifica e personale dei nostri fondatori di guidare l’innovazione dei vaccini per avere un impatto significativo sulla vita delle persone, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo – ha spiegato Steven Brugger, ceo di Affinivax -. Negli ultimi otto anni, abbiamo portato questa visione dallo sviluppo iniziale della nostra piattaforma vaccinale MAPS presso il Boston Children’s Hospital a una pipeline di nuovi vaccini con il nostro candidato principale per il vaccino negli studi clinici in fase avanzata. Siamo orgogliosi che Gsk abbia riconosciuto i risultati del nostro team e siamo fiduciosi che Gsk è una nuova casa ideale per la nostra piattaforma MAPS e il team dietro il suo successo. Le capacità significative di Gsk consentiranno continui progressi con MAPS per migliorare i vaccini esistenti (come nel caso del nostro principale programma di vaccini MAPS per Streptococcus pneumoniae) e sviluppare vaccini che combattono malattie infettive nuove e resistenti per le quali oggi non sono disponibili strategie di immunizzazione efficaci”.