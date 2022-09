Gsk lancia una web series per raccontare il mieloma multiplo

Una web series per raccontare il mieloma multiplo. È l’idea sviluppata da Gsk insieme a DRMovie, che ha l’obiettivo di raccontare la malattia in modo semplice e consapevole attraverso storie realmente accadute.

Si parte l’8 settembre

“Tic toc – la gentilezza del tempo”, questo il nome della serie, è un’opera della durata di 25 minuti che racconta tre storie di altrettanti pazienti e che verrà diffusa a puntate su una pagina Facebook dedicata e sul portale “Il mieloma multiplo e tu di Gsk”. Nove episodi, firmati dal regista Enzo Dino, a cadenza settimanale: il primo andrà in onda l’8 settembre (qui l’indirizzo). Attualmente è in fase di montaggio un’altra web series, in cui gli argomenti saranno: i tumori all’ovaio e all’endometrio, neoplasie ginecologiche che vanno a toccare la sfera intima delle donne, con un impatto psicologico se possibile ancora maggiore.

Quale messaggio veicolare

“Il messaggio che vogliamo trasmettere – spiega Maria Sofia Rosati, direttore medico dell’oncoemtologia di Gsk – è di speranza. Il mieloma multiplo non è una passeggiata, è una malattia subdola che si nasconde e poi si ripresenta quando si pensa di averla sconfitta. Il dato positivo è che negli ultimi 10 anni la ricerca ha fatto un balzo in avanti enorme: sono stati trovati nuovi bersagli e nuovi farmaci, sperimentate combinazioni, cocktail di terapie sempre più efficaci, e altre sono in fase di studio. Soprattutto che non è mai finita, anche quando sembra. Il nostro obiettivo, attraverso la condivisione di questi brevi video, della lunghezza di un paio di minuti, è di raggiungere più persone possibile. Le tre storie sono realistiche, gli attori interpretano pazienti veri. Nella stesura della sceneggiatura sono stati coinvolti dei clinici per essere scientificamente inappuntabili e perché lo fossero gli stessi dialoghi tra i medici e i pazienti”.

Comunicare la prevenzione

“La web series – spiega Elena Rotari, Titolare di DRMovie – nasce dalla voglia di creare un progetto audiovisivo che possa essere pioniere di messaggi importanti, come per esempio quello della prevenzione. L’idea si è concretizzata in queste 9 puntate sul mieloma multiplo, pensate per i social, puntando ad una viralità positiva, per smitizzare il cancro come malattia incurabile”.