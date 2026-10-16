Human AssistCare: un PSP a supporto dei pazienti con patologia oncologica rara

La gestione delle patologie oncologiche rare richiede modelli assistenziali multidisciplinari coordinati ed erogati da centri di riferimento specializzati nella gestione di patologie rare, disseminati non omogeneamente sul territorio nazionale. Questo comporta per i pazienti la necessità di accedere con frequenza al centro – spesso a cadenza settimanale – per la somministrazione delle terapie e per i controlli clinici, dovendo affrontare spostamenti anche su lunghe distanze, con un significativo impatto in termini di tempo, costi e organizzazione della vita quotidiana.

Un esempio virtuoso in questo contesto è rappresentato dal Patient support program (PSP) nato dalla collaborazione tra HumanAssistCare e una azienda farmaceutica partner focalizzata sullo sviluppo di terapie oncologiche. Il progetto si focalizza su un servizio di accompagnamento del paziente al centro per le visite di controllo, gli esami diagnostici periodici e la somministrazione della terapia, rispondendo alle specifiche esigenze delle persone affette da una patologia oncologica rara in trattamento clinico presso il centro di riferimento.

Il contesto clinico e i bisogni assistenziali dei pazienti

I pazienti in questione sono affetti da una patologia oncologica rara che richiede protocolli terapeutici rigorosi e continuativi. Nel caso specifico, quelli idoeni ricevono un trattamento che prevede una somministrazione a cadenza settimanale presso il centro clinico di cura.

Questa frequenza impone al paziente di recarsi con regolarità presso il centro ospedaliero di riferimento, non solo per ricevere il farmaco, ma anche per sottoporsi agli esami clinici e di laboratorio propedeutici.

La necessità di affrontare viaggi frequenti e talvolta molto lunghi per raggiungere i centri specializzati, genera una serie di criticità logistiche che coinvolgono il paziente stesso e anche il suo caregiver. Il carico organizzativo legato agli spostamenti settimanali rischia infatti di rappresentare quindi un potenziale rischio per l’aderenza terapeutica.

Il progetto e gli obiettivi del Patient Support Program

Per rispondere a queste esigenze, Human AssistCare ha sviluppato, in collaborazione con l’azienda partner, un PSP mirato all’erogazione di un supporto logistico con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei pazienti dal proprio domicilio verso il Centro di cura. L’architettura del servizio mira a raggiungere tre obiettivi principali:

garantire l’aderenza terapeutica: riducendo gli ostacoli logistici, si facilita l’accesso alla terapia con cadenza settimanale, minimizzando il rischio di ritardi o rinvii causati da difficoltà di trasporto.

Alleggerire il carico del caregiver: il programma solleva i familiari/caregiver dalla gestione operativa e dallo stress dei lunghi spostamenti.

Migliorare la qualità di vita del paziente: l’accompagnamento assistito riduce l’affaticamento fisico, rendendo il percorso di cura più sostenibile.

Target del servizio e modello operativo

Il PSP si rivolge a una triade di destinatari interconnessi:

i pazienti affetti dalla specifica patologia

i loro caregiver/familiari

i clinici dei centri di riferimento che possono fare affidamento su un sistema di supporto esterno all’ospedale, che assicura la presenza effettiva del paziente agli appuntamenti fissati per terapia e controlli.

Per l’erogazione dei servizi, questo progetto si avvale della Rete di Centri “PrivatAssistenza”, il marchio di ItaliAssistenza che conta oltre 180 strutture, con una copertura di oltre 2 mila comuni su tutto il territorio nazionale. In questo senso, il centro più vicino al domicilio del paziente prende in carico il servizio e si occupa di recarsi al domicilio del paziente la mattina dell’appuntamento, accompagnarlo, attendere con lui per tutta la permanenza e riportarlo infine al proprio domicilio.

Questa presenza diffusa sul territorio ha permesso inoltre di attivare modalità operative avanzate, come il servizio di “staffetta”. Questa formula prevede il coordinamento sincronizzato di più centri PrivatAssistenza per coprire tratte di viaggio particolarmente complesse: ad esempio, con un operatore che accompagna il paziente dal domicilio fino all’aeroporto o alla stazione di partenza, mentre un secondo operatore della sede di arrivo accoglie il paziente e lo conduce direttamente alla struttura ospedaliera.

Il coordinamento dell’intero flusso è affidato alla Centrale Operativa di Human AssistCare che si occupa di:

prendere in carico il paziente e pianificare dettagliatamente i servizi di accompagnamento;

gestire i promemoria telefonici per i pazienti in prossimità del prossimo appuntamento;

fornire supporto organizzativo continuo per risolvere tempestivamente eventuali imprevisti logistici;

raccogliere e riportare eventuali segnalazioni di farmacovigilanza.

I servizi erogati: i numeri del programma e l’attività di farmacovigilanza

La Centrale Operativa è composta da personale esperto e specificamente formato sulla patologia. Oltre alle funzioni strettamente logistiche, la Centrale svolge un ruolo cruciale nella sicurezza: il personale è infatti addestrato a raccogliere e gestire le segnalazioni di farmacovigilanza, qualora i pazienti riportino eventi avversi o reazioni correlate al trattamento durante le fasi di trasporto e accompagnamento, interfacciandosi immediatamente con le funzioni competenti.

La rilevanza e l’impatto di questo servizio è testimoniato da alcuni numeri chiave:

28 persone (74% delle quali sono donne) sono state assistite complessivamente dall’avvio del programma a novembre 2024;

5 centri di riferimento hanno aderito al programma 886 servizi di accompagnamento sono stati erogati complessivamente;

la durata media degli accompagnamenti di 8 ore ed i 206 chilometri percorsi in media per ogni servizio, confermano l’elevata complessità logistica dei viaggi affrontati dai pazienti e il sostegno effettivo fornito dal servizio.

Dati di gradimento e impatto percepito

La valutazione dell’efficacia di un Patient Support Program non può prescindere dalla misurazione della qualità percepita dai diretti beneficiari. Per questa ragione, il programma prevede la somministrazione periodica di questionari di gradimento. I dati raccolti mettono in luce un impatto estremamente positivo sull’esperienza di cura complessiva.

I pazienti intervistati a tal proposito hanno confermato l’elevato grado di soddisfazione con il servizio, assegnando un punteggio medio di 9,9/10 al supporto ricevuto dalla Centrale Operativa e un punteggio medio di 9,8/10 alla utilità del programma nell’affrontare la gestione della terapia.

Le testimonianze e i riscontri qualitativi evidenziano un netto miglioramento nella gestione quotidiana del percorso terapeutico. I pazienti hanno sottolineato la facilitazione nell’accesso ai servizi ospedalieri e l’elevata qualità dell’interazione umana e professionale sia con gli operatori della rete PrivatAssistenza sia con il personale della Centrale Operativa.

La voce dei medici

L’utilità del servizio proposto ai pazienti viene confermata anche dal medico curante che ha aderito al PSP, come attestato da un clinico dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II (Bari), il quale osserva come questo servizio sia di particolare beneficio per quei pazienti che provengono da località distanti dal centro ospedaliero e che quindi dovrebbero percorrere in autonomia molti chilometri ogni settimana. Nella sua esperienza ha inoltre avuto modo di osservare come due pazienti, conosciutisi al centro, abbiano fatto richiesta di accompagnamento condiviso, al fine di approfondire la conoscenza reciproca ed essere maggiormente coinvolti e motivati nella loro gestione della malattia e della terapia.

In un altro caso, una dottoressa dell’Istituto Oncologico Veneto (Padova), riferimento regionale e nazionale per la clinica oculistica, riferisce come spesso i pazienti manifestino criticità – in termini di costi e tempo – ad accedere al centro con cadenza settimanale; questo progetto ha dato modo di rispondere positivamente alle esigenze di queste tipologie di pazienti, facilitando e rendendo più agevole il viaggio per potersi curare adeguatamente.

Nell’esperienza della dottoressa, il servizio permette al paziente di avere un pensiero in meno riguardante la patologia, in quanto ben organizzato e gestito con contatti diretti e sempre disponibili. “È un’esperienza positiva e di qualità”.

Il valore della progettazione dei PSP nell’ecosistema sanitario

Il progetto sviluppato da Human AssistCare, in sinergia con l’azienda partner, dimostra come la progettazione e l’erogazione di Patient Support Program personalizzati rappresentino un valore aggiunto imprescindibile per il superamento di quegli ostacoli che interferiscono nel percorso terapeutico dei pazienti, e favorire quindi una adesione ottimale alle cure.

Human AssistCare si qualifica in questo contesto come un partner strategico in grado di erogare servizi di assistenza complessi, personalizzati sulla base delle esigenze di ogni singolo caso, ponendosi come punto di giunzione tra l’innovazione farmaceutica e le necessità reali del paziente e del suo medico curante.