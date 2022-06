Il fondo di private equity Tpg acquisisce Doc Generici

Il fondo statunitense di private equity Tpg Capital rileva la maggioranza di Diocle Topc, la holding che controlla Doc Generici, azienda italiana di farmaci equivalenti, detenuta da Icg e Mérieux Equity Partners. I termini dell’accordo non sono noti, ma secondo un’indiscrezione pubblicata dal Sole24Ore il valore dell’operazione si aggirerebbe intorno a 1,6 miliardi di euro.

Un nuovo capitolo per Doc Generici

“L’esperienza di TPG nel settore e il sostegno alla nostra strategia ci permetteranno di espandere la nostra piattaforma e di inaugurare il nostro prossimo capitolo di crescita”, commenta in una nota Riccardo Zagaria, ceo di Doc Generici”. Fondata nel 1996, con sede a Milano, Doc Generici ha un portafoglio ampio di farmaci, soprattutto in area cardiovascolare, gastrointestinale e neurologica.

L’investimento di Tpg

“Mentre il mercato italiano dei farmaci generici continua a crescere, Doc Generici si è affermata come partner di fiducia per pazienti, medici e farmacisti, con un’attenzione particolare ai prodotti di alta qualità e alla riduzione del costo dei farmaci per i pazienti”, commenta Karthic Jayaraman, partner di Tpg Capital e Co-Head per l’healthcare. “Non vediamo l’ora di collaborare con Riccardo e il management team per far crescere la loro leadership nel mercato attraverso investimenti sia nella crescita organica del business sia in quella per linee esterne. Siamo anche felici di investire nel mercato italiano che crediamo possa presentare interessanti opportunità negli anni a venire”.

Partner e advisor

Nell’ambito della transazione, Karthic Jayaraman e il principal di Tog Capital, Ravi Umarji, entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di Doc Generici.

Mediobanca, Morgan Stanley & Co. International plc, e Deutsche Bank hanno agito come advisor finanziari di TPG, mentre Latham & Watkins è stato l’advisor legale.

Barclay’s e Bnp sono stati gli advisor finanziari di Doc Generici, mentre Gattai, Minoli, Partners è stato l’advisor legale.