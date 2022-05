Il Gruppo Ice acquisisce il sito di Iwaki da Mitsubishi per la produzione di acido ursodesossicolico

Il Gruppo Ice, produttore di principi attivi specializzato nello sviluppo e produzione di derivati degli acidi biliari, amplia la rete produttiva di acido ursodesossicolico (Udca) con l’acquisizione del sito di Iwaki dal Gruppo Mitsubishi. Si tratta di un impianto dotato di un’unità produttiva di alta qualità con una lunga tradizione di fornitura ad oggi principalmente orientata verso il mercato giapponese.

La produzione di Udca

Tokyo Tanabe, poi confluita nel Gruppo Mitsubishi, negli anni Cinquanta è stato il produttore originale di Udca in Giappone e da allora i benefici derivanti dall’acido ursodesossicolico per il trattamento di diverse malattie sono stati riconosciuti in tutto il mondo. Con la sua acquisizione, il Gruppo Ice potrà contare su quattro impianti per la produzione di Udca e derivati e di una base in Asia. L’operazione prevede anche l’integrazione dei dipendenti e la nomina di Kailash Sharma a direttore generale di Ice Japan, la nuova entità titolare del sito produttivo.

Adeguare l’offerta alla domanda in crescita

Roger Viney, direttore commerciale del Gruppo Ice, ha commentato: “Siamo lieti di accogliere questo eccellente sito produttivo nel nostro gruppo. La domanda asiatica di Udca è significativa ed in continua crescita. Siamo estremamente fieri di poter offrire ai nostri clienti un servizio di prima qualità e di soddisfare le loro crescenti esigenze tramite il sito di Iwaki”. L’operazione consentirà di “fornire ai clienti maggiore capacità produttiva”, ha sottolineato Agostino Barazza, amministratore delegato del Gruppo Ice, e “di rafforzare la posizione globale di Ice come produttore di acidi biliari”.