Pfizer fornirà farmaci senza scopo di lucro a 1,2 miliardi di persone

Pfizer ha lanciato il “Patto per un mondo più sano” (An accord for a healthier world). L’iniziativa della multinazionale farmaceutica prevede la fornitura, senza scopo di lucro, di tutti i propri farmaci e vaccini, protetti da brevetto e disponibili negli Stati Uniti o nell’Unione Europea, a 1,2 miliardi di persone che vivono in 45 Paesi in via di sviluppo. L’obiettivo è di ridurre le diseguaglianze nelle condizioni di salute esistenti tra molti di questi Paesi e il resto del mondo.

Arrivare all’equità sanitaria

“Come abbiamo imparato dal lancio globale del vaccino per il Covid-19 – ha ricordato Albert Bourla, presidente e ceo di Pfizer – provvedere alla fornitura di un farmaco o un vaccino è solo il primo passo per aiutare i pazienti. Lavoreremo a stretto contatto con i leader mondiali della sanità per migliorare aree come la diagnosi, l’educazione e la formazione, le infrastrutture e lo stoccaggio, e molto altro ancora. Solo quando tutti gli ostacoli saranno stati superati, potremo ridurre le disparità sanitarie a livello globale, prendendoci cura di tutti i pazienti”.

I Paesi aderenti

Il Patto include tutti i 27 Paesi oggi classificati a basso reddito e 18 che negli ultimi dieci anni sono passati dalla fascia di reddito basso a quella medio-basso. Pfizer collaborerà da subito con le autorità sanitarie di Ruanda, Ghana, Malawi, Senegal e Uganda per le analisi preliminari e per garantire la distribuzione di farmaci e vaccini alle persone che ne hanno bisogno. Oltre ai farmaci sarà fornita anche l’expertise necessaria a supportare la diagnosi, la formazione professionale e l’inserimento del personale sanitario, oltre alla gestione della filiera di produzione e altri interventi migliorativi sulle infrastrutture.

L’impegno di Pfizer

Il progetto pilota in questi cinque Paesi verrà replicato negli altri quaranta e prevede anche un impegno di Pfizer, in collaborazione con gli Stati aderenti al patto, nell’identificare in modo rapido ed efficiente i percorsi regolatori per ridurre i tempi, normalmente più lunghi, necessari a rendere disponibili i nuovi farmaci e vaccini in queste aree. Nell’ambito del Patto, Pfizer si impegna a fornire 23 farmaci e vaccini per il trattamento di malattie infettive, alcune forme tumorali e alcune malattie rare e infiammatorie. Rendere disponibili in tempi rapidi questi prodotti significa contrastare potenzialmente patologie, infettive e non, responsabili della morte di quasi un milione di persone l’anno in questi Paesi e malattie croniche che hanno un notevole impatto sulla qualità della vita di almeno un altro mezzo milione di persone.

Sviluppo di nuovi farmaci e vaccini

Anche i farmaci e vaccini che saranno sviluppati in futuro rientreranno senza scopo di lucro nel portfolio del Patto. Per favorire l’eliminazione delle diseguaglianze sulla salute, Pfizer, grazie ai fondi della Fondazione Bill & Melinda Gates, sta portando avanti lo sviluppo di candidati vaccini per la prevenzione dello Streptococco di gruppo B, che è una delle principali cause di natimortalità e mortalità neonatale nei paesi a basso reddito. Si discute anche sulle possibilità di sviluppo di un vaccino per il virus respiratorio sinciziale, altra vaccinazione utile in maternità.

Un mondo più sano

“Ognuno, a prescindere da dove vive, ha diritto allo stesso accesso a farmaci e vaccini innovativi e salvavita – ha dichiarato Bill Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation -. Il Patto per un mondo più sano può aiutare milioni di persone che vivono nei Paesi a basso reddito a disporre di tutto ciò che è necessario per vivere una vita sana. Pfizer sta aprendo una strada che altre aziende dovrebbero seguire”. Occorrerà una stretta collaborazione tra pubblico e privato per arrivare all’equità sanitaria mondiale, come hanno sottolineato i presidenti di Ruanda, Ghana e Senegal.