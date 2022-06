Il viaggio dei farmaci secondo DHL Supply Chain

Entro il 2030, secondo l’Ocse, l’80% dei nuovi farmaci sarà di origine biologica. Un segmento attualmente in forte crescita che richiede, in primo luogo, l’integrità della catena del freddo con processi controllati digitalmente a garanzia dell’efficacia e della sicurezza di questi farmaci ad altissimo valore. Si parla, nello specifico, di logistica di precisione. Primo attore in Italia in questo settore è DHL Supply Chain, che si è dotata degli strumenti per soddisfare le richieste dei clienti: un magazzino frigorifero di oltre 6 mila metri quadri e un network dedicato al trasporto e consegna. Con un investimento superiore ai 6 milioni di euro, tra il 2020 e il 2021, nasce DHL BioPharma Digital Logistics che centra l’obiettivo di un servizio end2end a 2°-8°C con sistemi digitali integrati per il tracking real-time e il monitoraggio della temperatura di ogni singolo collo lungo tutta la catena distributiva. DHL si avvale anche di un nuovo sistema che evita l’impiego di imballi isotermici monouso a tutto vantaggio della sostenibilità ambientale.

Un panorama in rapido cambiamento

“La pandemia ha accelerato i tempi della trasformazione dell’intero sistema sanitario”, osserva Ida Formigoni, direttore associato della logistica di Biogen Italia, azienda leader nel settore biotech farmaceutico e tra i clienti di DHL Supply Chain. “Anche le aziende farmaceutiche sono state chiamate a garantire cure e continuità terapeutica portando i farmaci a strutture e pazienti. Contemporaneamente abbiamo visto crescere il bisogno di nuove modalità per avvicinare e servire sempre meglio i pazienti. Tutto questo ha confermato l’importanza di tutti gli attori della catena distributiva dalle aziende farmaceutiche ad hub logistici, grossisti, ospedali e farmacie territoriali fino ad arrivare al domicilio del paziente”.

La filiera farmaceutica adotta l’innovazione

“I settori economici fortemente regolamentati, come quello del farmaco, sono più resistenti ad assorbire i cambiamenti tecnologici”, spiega Antonio Agnifili, ingegnere responsabile della Supply Chain di Sanofi per Italia e Malta. “L’innovazione deve essere recepita dalle norme e dai regolamenti. Tuttavia, nell’ultimo decennio abbiamo assistito all’esplosione dell’e-commerce e lo standard logistico è stato completamente ridefinito dai grandi attori B2C (es. Amazon). Con la pandemia si è registrata l’esplosione del fenomeno, mentre prima l’e-commerce era riservato alle nuove generazioni. Ha imposto una riflessione a tutti gli attori della filiera farmaceutica.

Con la pandemia si è registrata l’esplosione del fenomeno, mentre prima l’e-commerce era riservato alle nuove generazioni. Ha imposto una riflessione a tutti gli attori della filiera farmaceutica. Ora, il tracciamento delle spedizioni e la digitalizzazione dei documenti di accompagnamento sono diventati temi ineludibili anche nel comparto farmaceutico”. Sanofi è cliente di DHL per tutte le categorie di farmaci: l’azienda muove circa 140 milioni di confezioni l’anno in Italia he a livello globale diventano circa 3 miliardi e mezzo. Il portfolio è molto forte per i farmaci della medicina generale (110 milioni di confezioni all’anno), automedicazione (25-30 milioni) e poi farmaci di specialità e vaccini (6 milioni).

Dal tracking sulla catena del freddo ai prossimi sviluppi

“DHL Supply Chain Italia – continua Agnifili – ha una importante presenza in Italia ma è anche un’azienda di dimensioni globali: abbiamo mantenuto i rapporti con loro nel tempo guardando anche alle analisi di mercato e alla qualità dei servizi. Siamo restati con DHL per un ulteriore quinquennio. Sanofi lavora su tutti i canali distributivi del farmaceutico: ospedale, grossisti e farmacie. Il tracking digitale real-time per ora è riservato ai prodotti che viaggiano in catena del freddo, garantendo la remperatura in un range costante di 2-8°C. La nostra ambizione è poter estendere la funzionalità a tutti i farmaci che distribuiamo. Puntiamo ad avere lo stesso tipo di servizio anche per i farmaci trasportati a temperatura ambiente, nel breve termine sulla sensoristica passiva (RFID, Radio Frequency IDentification). Entro i prossimi dieci anni, prevediamo di avere a disposizione anche la sensoristica attiva che renderà disponibili i dati relativi alla conservazione del prodotto, grazie alla IoT (Internet delle cose). Intanto si comincia a parlare di home delivery del farmaco ospedaliero, come già sperimentato durante la pandemia, ma certamente si aspettano decisioni degli enti regolatori: noi saremo in grado di mettere in campo le soluzioni logistiche”.

Verso la home delivery

“È necessario proseguire nel percorso di trasformazione digitale implementando le nuove tecnologie in tutte le aree di business per migliorare l’efficienza nello stoccaggio, gestione degli ordini e trasporto. Esattamente il servizio offerto da DHL Supply Chain”, conferma Formigoni di Biogen. “Biogen dispone della tracciabilità e rintracciabilità completa di tutte le confezioni grazie alla determinante collaborazione con DHL rispondendo nello stesso tempo anche ai bisogni del Ssn. Si deve puntare alla gestione automatica dei dati mediante l’archiviazione, i dispositivi IoT, la robotica, l’intelligenza artificiale con lo studio dei dati. È essenziale che il sistema di monitoraggio continuo dei farmaci già in atto, sia rispetto alla qualità che alle condizioni di temperatura, copra l’intera filiera distributiva, fino al paziente. Un altro aspetto da evidenziare è la dematerializzazione che in Italia ha già riguardato la fattura e l’ordine elettronico. DHL ci ha supportato nell’evoluzione ma manca ancora l’ultimo tassello: la delivery elettronica. Tutto l’ecosistema sta lavorando per sensibilizzare le istituzioni”.

Per una logistica più sostenibile

Un importante beneficio in termini di impatto sull’ambiente e di riduzione delle emissioni di CO2 . “Abbiamo puntato su DHL anche per l’adozione di nuove modalità di trasporto nel cosiddetto ultimo miglio, puntando sull’eliminazione degli imballi isotermici monouso che hanno un’immediata ricaduta sulla sostenibilità ambientale”, puntualizza Antonio Agnifili di Sanofi. “Fino all’anno scorso eravamo costretti a usare packaging apposito mentre adesso con la modernizzazione della catena del freddo si può eliminare. Siamo pienamente soddisfatti di questo step recepito da DHL, in più abbiamo un tracciamento reale della posizione di stoccaggio dei singoli colli e la possibilità di rilasciare la certificazione entro un paio d’ore ai nostri clienti per l’intero tragitto”. “L’abolizione degli imballi isotermici – ribadisce Ida Formigoni di Biogen – va nella direzione della sostenibilità, anche per arrivare a una riduzione dei costi, con importanti ricadute in termini di reputation aziendale e immagine. Con DHL stiamo continuando a lavorare per ridurre al minimo gli sprechi: questo processo non riguarda solo le fasi della filiera distributiva ma parte dalla produzione fino alla consegna al destinatario finale, anche attraverso nuovi sistemi di home delivering. In Biogen siamo fortemente impegnati sul fronte della Proximity Care, con progetti che vanno oltre l’ambito terapeutico e che puntano a favorire l’evoluzione verso nuovi modelli di cura e di assistenza, in risposta ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie”.