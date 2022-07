Immunoterapia, al via una partnership tra Ibsa e Choose Life Biotech

Una partnership per nuovi traguardi nel campo dell’immunoterapia. È quanto prevede un accordo di collaborazione siglato da Ibsa Institute Biochimique e Choose Life Biotech (Clb), aziende biotecnologica di Bellinzona (Svizzera). Clb è partner degli istituti di ricerca Bios+ (Bellinzona institutes of science), Ior (Institute of oncology research) e Irb (Istituto di ricerca in biomedicina).

Choose Life Biotech

Clb è specializzata nello sviluppo preclinico di farmaci mediante ingegneria molecolare di nano-anticorpi, molecole naturali del sistema immunitario che possono ingaggiare con precisione uno specifico bersaglio nell’ambito di applicazioni terapeutiche e diagnostiche.

“Avendo lavorato a Cambridge e Stanford, ho assistito alla nascita di molte start-up di successo. Sono estremamente felice e grato per l’opportunità di creare qualcosa di simile anche a Bellinzona. Sono convinto che la collaborazione con una grande azienda come Ibsa ci consentirà di sviluppare approcci farmaceutici innovativi”, commenta Luca Varani, co-fondatore di Clb e group leader di Irb. Così Vincenzo Martino, presidente e co-fondatore di Clb: “Sono felice e onorato di sostenere questa nuova avventura imprenditoriale, che ha ottime opportunità di raggiungere, nel corso del tempo, risultati innovativi nel campo dell’immunoterapia”.

Ibsa e l’immunoterapia

Soddisfatto per l’accordo di collaborazione è anche Tiziano Fossati, head of R&D Pharmaceutical di Ibsa: “Abbiamo un know-how molto solido nel campo delle biomolecole e delle biotecnologie di ultima generazione. La partnership con Choose Life Biotech amplierà le attività di Ricerca e Sviluppo di Ibsa in nuove aree terapeutiche di forte interesse per i prossimi decenni. Sono molto felice ed entusiasta di far parte di questa avventura. Le immunoterapie – aggiunge – stanno crescendo in modo esponenziale, con un numero sempre più elevato di prodotti sul mercato per il trattamento di patologie caratterizzate da poche opzioni terapeutiche disponibili. I nano-anticorpi rappresentano uno sviluppo entusiasmante nell’ambito delle immunoterapie, con peculiarità molecolari e industriali in grado di aprire nuove opportunità nel mercato globale”. Giuseppe Mautone, head of R&D Scientific Affairs di Ibsa, sottolinea la portata della sfida: “Gli anticorpi rappresentano il presente e il futuro della farmacologia in oncologia e nelle malattie croniche e infettive, con importanti benefici per il paziente, come l’assenza o la riduzione di effetti indesiderati grazie alla loro specificità mirata. I nano-anticorpi hanno proprietà molecolari che consentono di essere efficaci nei casi in cui gli anticorpi convenzionali falliscono”.