In Viatris rendiamo concreta l’innovazione per affrontare il futuro

Laura Borgna, Head of Hospital Care Business Unit and P&MA di Viatris in Italia, racconta l’impegno della sua Business Unit, dedicata all’ambiente ospedaliero, per ampliare l’accesso ai farmaci per i pazienti. L’azienda, lo spiega Fabio Torriglia in questa intervista, si pone l’obiettivo di rendere concreta l’innovazione per affrontare le sfide che verranno

Di cosa si occupa la Business Unit Hospital Care? È focalizzata principalmente sull'ambiente ospedaliero. Il nostro ampio portfolio di farmaci include biosimilari, equivalenti, farmaci innovativi e farmaci orfani e ci permette di offrire soluzioni terapeutiche ai pazienti in aree come l'oncologia, la fibrosi cistica, le malattie infettive e l'HIV, la sclerosi multipla, la trombosi, la gastroenterologia. Quali aree su cui sta lavorando la Business Unit che guida? L'innovazione deve essere concreta: vogliamo rendere sempre più tangibile il nostro impegno nell'offrire accesso ai farmaci per i pazienti, soprattutto in aree in cui le opzioni terapeutiche sono limitate, mettendo a disposizione nuove molecole, nuove modalità di accesso, nuovi setting per farmaci già esistenti. Allo stesso tempo, siamo al fianco dei nostri interlocutori e delle istituzioni in questo momento di forte cambiamento, per contribuire a sviluppare una sanità più efficiente per il futuro: insieme vogliamo individuare nuovi percorsi di cura semplificati e sostenibili per dare accesso immediato alle cure a tutti i pazienti. Quali sono gli esempi di quest'impegno? La centralità del paziente è l'elemento che ci guida nei lanci di nuovi prodotti, nell'avvio di programmi che favoriscano l'accesso, nella definizione di partnership e nell'ideazione di progetti innovativi. Ad esempio, abbiamo messo a disposizione una nuova opportunità terapeutica rimborsata per il trattamento dell'insufficienza pancreatica esocrina (Ipe), così da estendere l'accesso a un farmaco ad alto dosaggio a tutte le patologie pancreatiche che causano la patologia, permettendo un significativo miglioramento in termini di appropriatezza e di massimizzazione dell'efficacia del trattamento, grazie al raggiungimento di una dose target adeguata, difficilmente raggiungibile con dosaggi inferiori. Abbiamo lanciato anche l'unico farmaco approvato per la tubercolosi polmonare ad estesa farmacoresistenza: solo altri due medicinali anti-TB sono stati approvati nell'ultimo mezzo secolo. Abbiamo collaborato con Incyte alla realizzazione di un programma di uso compassionevole di due farmaci in associazione per il trattamento di pazienti con una particolare forma di linfoma, senza una valida alternativa terapeutica autorizzata, garantendo accesso immediato a una molecola innovativa. Potrei continuare con altri esempi già implementati e altri ancora in fase di studio che riflettono concretamente il nostro impegno. Per quanto riguarda il vostro impegno al fianco delle istituzioni? Nel panorama sanitario italiano puntiamo a essere un interlocutore innovativo e a contribuire alla costruzione dei nuovi assetti organizzativi della sanità italiana. Un esempio è il progetto del Cergas Bocconi che Viatris sta sostenendo senza condizioni, dedicato ad analizzare le strutture presenti e i servizi erogati in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania; approfondire le modalità di presa in carico territoriale dei diversi segmenti di pazienti cronici e infine a ragionare sui diversi modelli organizzativi. Lo scopo è delineare possibili direzioni evolutive che permettano di valorizzare al meglio gli investimenti resi disponibili dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il futuro del lavoro post-covid: meno confini, più mobilità e opportunità di crescita La pandemia di Covid-19 ha profondamente cambiato il modo di lavorare in molte aziende e settori. Uno dei cambiamenti più evidenti è stato l’adozione di modalità di lavoro ibride come risposta all’emergenza nell’immediato e come strumento di work-life balance nel medio e lungo termine. Molte aziende sono, infatti, intenzionate a continuare ad adottarlo nel futuro. “Viatris è certamente tra queste” conferma Monica Ardielli, Head of HR in Italia. “La nuova policy che abbiamo adottato per l’applicazione dello smartworking al termine della pandemia è il frutto delle riflessioni di un team di lavoro cross-funzionale ed è nata prima di tutto dall’ascolto dei nostri collaboratori. Abbiamo condotto una survey a livello europeo per comprendere le esigenze dei dipendenti e da lì siamo partiti per definire delle linee guida europee, che abbiamo potuto adattare con grande flessibilità alle specificità locali. Abbiamo coinvolto i manager in workshop per sviluppare consapevolezza sul tema e continuiamo a monitorarne l’applicazione, per migliorarci costantemente: vogliamo definire una politica che funzioni al meglio per rispondere alle esigenze di work-life balance della nostra azienda e delle nostre persone, così da essere davvero efficace e soddisfacente per tutti”. Dimostrando che possiamo effettivamente lavorare da remoto, il nostro modello di lavoro ibrido ha anche ridotto la necessità di essere presenti nella sede di lavoro fisica e quindi la rilevanza del luogo di residenza dei collaboratori. “Credo che oggi le opportunità per i talenti siano decisamente aumentate grazie alla possibilità di ricoprire numerosi ruoli europei o globali da remoto, indipendentemente dalla sede di lavoro. Non è più necessario essere disponibili a un trasferimento per accedere a queste selezioni, quindi persone che prima dovevano guardare solo al mercato italiano ora possono candidarsi per queste posizioni. I confini sono abbattuti, portando a una maggiore mobilità professionale. L’esposizione dei talenti a livello internazionale aumenta, così come le possibilità di crescita professionale, si ampliano le competenze: tutto questo alla fine arricchisce le persone e, più in generale, l’ambiente di lavoro dell’azienda”. Portare valori nella farmacia del domani

“Essere sempre più un partner capace di portare valore. Crescere come azienda e aiutare il farmacista a crescere a sua volta, consolidando la partnership che ci unisce”. Questo è l’impegno che Massimiliano Corsetti, Head of Consumer & Pharma Care Business Unit di Viatris in Italia, evidenzia come il motore delle attività che l’azienda porta avanti in farmacia. La Business Unit Consumer & Pharma Care, una delle tre linee di business che costituiscono la parte commerciale di Viatris in Italia, è una Business Unit trasversale, con un portfolio ampio che include tre tipologie di prodotti: i farmaci etici, i farmaci equivalenti e l’area consumer health. Gli interlocutori a cui si rivolge spaziano dai grandi network di farmacie alla piccola farmacia indipendente, dalle cooperative alle catene che uniscono lo spazio fisico e quello virtuale, fino alle farmacie online. L’obiettivo di Viatris è aiutare tutti questi interlocutori a soddisfare le differenti esigenze in ambito salute dei loro clienti, dalla ricerca di benessere alla prevenzione, dal trattamento di patologie croniche alla gestione di patologie in fase acuta. “Siamo un consulente al fianco del farmacista, capace di supportarlo ad affrontare al meglio i cambiamenti di un mondo in evoluzione e a restare costantemente aggiornato attraverso programmi di formazione. Lo aiutiamo a cogliere nuove opportunità, ad esempio per massimizzare il sell-out, per orientarsi nel mondo della cosiddetta “farmacia dei servizi” identificando gli investimenti più efficaci, ma anche per sfruttare al meglio i fondi messi a disposizione dal Pnrr” spiega Corsetti. Il portfolio che l’azienda propone in farmacia è estremamente dinamico e si arricchisce costantemente di nuove formulazioni all’avanguardia, nuovi packaging più sostenibili, nuovi prodotti. “La gamma di farmaci equivalenti in continuo ampliamento è un esempio concreto del nostro impegno nell’offrire alle persone medicinali di qualità e accessibili” racconta Massimiliano Corsetti. “Viatris è una delle poche aziende che parla di farmaco equivalente sia al medico sia al farmacista, facilitando la collaborazione efficace e la creazione di sinergie tra queste due figure, con l’obiettivo di garantire accesso alla salute e il miglior trattamento possibile per il paziente”. Essere un partner capace di affrontare le sfide future significa anche presidiare in modo puntuale i nuovi canali, con una presenza sempre più forte nell’online, e sfruttare le nuove leve di marketing, che vedono sempre più spesso l’utilizzo, ad esempio, di social media e influencer marketing per i brand consumer health. L’impegno aziendale nella sostenibilità passa anche attraverso i brand, in particolare nell’area della consumer health, come spiega Corsetti. “Un esempio perfetto è Saugella, ogni anno impegnata in nuove iniziative per sostenere le donne, la loro salute e il loro benessere. Proprio in questo periodo abbiamo un progetto in corso con Donne in rete contro la violenza (D.i.Re), per dare un supporto concreto alle donne vittime di violenza che, anche grazie al supporto dei Centri antiviolenza, ha ritrovato la forza e intrapreso un percorso di uscita dal maltrattamento. Nella stessa direzione opera Armolipid che, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, supporta, in collaborazione con La Banca delle Visite Onlus, l’iniziativa “Mettici il Cuore” per raccogliere visite mediche gratuite da erogare alle persone in difficoltà”.