Interoperabilità tra devices: così l’AI sta cambiando la gestione del diabete di tipo 1

Il futuro della gestione del diabete di tipo 1 passerà attraverso algoritmi di intelligenza artificiale e sistemi basati su smartphone, che consentiranno una maggiore personalizzazione e un minore impatto sulla qualità della vita. Si calcola infatti che una persona con diabete compia non meno di 150 azioni al mese (tra pungidito, calcolo dei carboidrati, iniezioni, visite…) per gestire la propria condizione. Sono alcuni degli spunti emersi dall’incontro “Cognitive Artificial Intelligence transforming diabetes management. L’Automated Insulin Delivery (AID) diventa interoperabile”, che si è tenuto a Milano a inizio ottobre, promosso da Ypsomed Italia. Durante la due giorni sono state presentate anche le attività globali della Juvenile Diabetes Research Foundation (Jdrf) in collaborazione con l’industria dei dispositivi medici e degli enti regolatori, per rendere disponibili le tecnologie più avanzate. Qui si collocano studi di frontiera come “Forget Diabetes”, l’ambizioso progetto dell’Università di Padova finanziato dall’Unione europea per creare un pancreas bionico intraperitoneale.

I temi in discussione

A Milano si è fatto il punto sullo stato dell’arte e le sfide ancora aperte nel campo dell’automazione dell’erogazione dell’insulina, il cosiddetto “pancreas artificiale”, e su come vengano gestiti aspetti sensibili quali la cybersecurity dei dispositivi che dialogano con i telefoni cellulari. Temi di grande attualità, se si pensa che secondo il rapporto di Market Research Future “Digital Diabetes Management Market Information by Type, Product & Services, End User – Forecast till 2030”, il mercato dei dispositivi per la gestione del diabete rappresenterà 86,6 miliardi di dollari nel 2030, con una crescita percentuale di oltre il 20% tra il 2022 e il 2030.

L’intelligenza artificiale

Attualmente sono già disponibili sistemi “ad ansa chiusa” in grado di erogare l’insulina in modo automatizzato. Le sfide in questo campo sono da un lato l’interoperabilità, ovvero la capacità di far dialogare microinfusori e sensori prodotti da aziende diverse, aumentando le possibilità di scelta dei pazienti e la personalizzazione della terapia, dall’altro il miglioramento della capacità adattiva dei cosiddetti pancreas artificiali, in modo da consentire, tramite sistemi di intelligenza artificiale, una miglior risposta alle eterogenee e variabili esigenze cliniche dei pazienti. In linea con questi bisogni crescenti, è disponibile in Italia da qualche settimana l’ultimo arrivato in casa Ypsomed: si tratta di mylife Loop, il primo sistema interoperabile completamente smartphone-based e ad architettura modulare: grazie a un’app sul cellulare che fa dialogare microinfusore e sensore tra loro in closed loop, è possibile gestire l’erogazione dell’insulina automatizzata adattiva in modo discreto, senza dover mettere mano al microinfusore, e anche erogare i boli pasto, tutto direttamente dallo smarphone.