Intesa tra Novartis e Medicines patent pool per ampliare l’accesso a un farmaco anti-leucemia nei Paesi a basso e medio reddito

Facilitare l’accesso al farmaco anti-leucemia nilotinib nel mondo è l’obiettivo di un accordo firmato dalla svizzera Novartis con Medicines Patent Pool (Mpp), organizzazione sanitaria sostenuta dalle Nazioni Unite. L’intesa permetterà di produrre e distribuire versioni generiche dell’originator Tasigna, terapia inserita nell’elenco dei medicinali essenziali secondo l’Organizzazione mondiale della sanità che ha generato vendite per 2,1 miliardi di dollari per Novartis l’anno scorso.

I paesi coinvolti

Attraverso questo accordo, produttori generici selezionati avranno l’opportunità di sviluppare, produrre e fornire versioni generiche di nilotinib nel territorio autorizzato, previa autorizzazione normativa locale. In particolare, la licenza comprende sette paesi a reddito medio, ovvero Egitto, Guatemala, Indonesia, Marocco, Pakistan, Filippine e Tunisia, dove i brevetti sul prodotto sono in attesa o in vigore. L’Mpp ha annunciato a margine del Congresso mondiale sul cancro che l’accordo aumenterà l’accesso a nilotinib, per il trattamento negli adulti e nei bambini di almeno un anno di età.

Prima licenza Mpp per una terapia contro il cancro

La licenza è la prima firmata da Mpp per un farmaco contro il cancro, come precisa lo stesso ente, e la prima da parte di un’azienda relativamente a questa malattia nell’ambito di un meccanismo di salute pubblica. Sebbene siano stati compiuti enormi progressi nelle nuove tecnologie per la cura del cancro, persistono importanti sfide in molti paesi a basso e medio reddito (Lmic) che devono affrontare l’iniquità nell’accesso ai farmaci antitumorali di nuova generazione che potrebbero consentire ai pazienti di vivere meglio e più a lungo. I progressi nel trattamento, come il nilotinib, hanno contribuito a migliorare notevolmente la prognosi per le persone con diagnosi di leucemia.

Il primo contratto di licenza in oncologia

Charles Gore, direttore esecutivo di Mpp, ha dichiarato: “L’accesso a farmaci antitumorali di alta qualità è una componente cruciale della risposta sanitaria globale al carico del cancro, quindi sono lieto di firmare il nostro primo contratto di licenza con Novartis per farmaco oncologico necessario nei Lmic. Sebbene la durata residua del brevetto sia relativamente breve, questa licenza volontaria nello spazio delle malattie non trasmissibili costituisce un precedente vitale che spero seguano altre società”.

La Atom Coalition

“Siamo orgogliosi di essere i pionieri di questo nuovo modello di licenza con Mpp in collaborazione con Coalizione per l’accesso ai farmaci oncologici (Atom), ma sappiamo anche che rendere disponibile un medicinale è solo una parte della sfida per aumentare l’accesso ai trattamenti oncologici” ha aggiunto Lutz Hegemann, presidente della salute globale e della sostenibilità di Novartis. “Affinché le versioni generiche di questo medicinale raggiungano coloro che ne hanno bisogno, ovunque vivano, la corretta diagnostica e la qualità dell’assistenza saranno fondamentali. Ecco perché abbiamo contribuito a creare la nuova Atom Coalition e faremo affidamento sul supporto dei nostri partner della ricerca, delle organizzazioni non profit e del settore privato per mantenere la promessa di questa iniziativa”.