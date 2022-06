La nuova rete italiana di dispositivo-vigilanza: come prepararsi

L’Italia ha recentemente istituito cambiamenti sostanziali nella normativa nazionale in materia di vigilanza sui dispositivi medici al fine di allineare le nostre procedure con i Regolamenti europei 2017/475 per i dispositivi medici e 2017/476 per i diagnostici in vitro. Dal 16 ottobre 2022, saranno obbligatorie le nuove regole del Decreto 21 Marzo 2022 “Istituzione della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza e del sistema informativo a supporto della stessa” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 Aprile 2022. Gli operatori sanitari pubblici e privati ed i fabbricanti, ed anche gli “utilizzatori profani” di dispositivi medici e diagnostici, saranno chiamati effettuare le segnalazioni di incidenti, malfunzionamenti ed errori medici al Ministero della Salute, per la prima volta attraverso un nuovo sistema elettronico. Infatti per supportare la rete di segnalazione è previsto un sistema informatico dedicato nell’ambito del portale del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). In questo articolo esaminiamo i cambiamenti principali e come prepararsi all’adozione delle nuove regole, con le considerazioni giuridico sanitarie di un esperto, il prof. Guerino Fares, responsabile per il Crispel Università Roma Tre dell’area “Farmaco e dispositivi medici”.

I rischi associati ai dispositivi medici I dispositivi medici stanno rapidamente aumentando in varietà e complessità e sono un pilastro dell’assistenza ai pazienti poiché in molti casi rappresentano ausili indispensabili per la sopravvivenza o migliorano la salute e la qualità della vita. I dispositivi medici comprendono un’ampia gamma di strumenti sanitari o medici essenziali per la prevenzione, la diagnosi, la cura o il trattamento di una malattia o di una condizione fisica anormale. Le normative mondiali individuano diverse categorie di dispositivi, in base al livello di rischio che l’uso del dispositivo comporta. Quelli considerati a più alto rischio, sono quelli associati a una maggiore probabilità di causare conseguenze gravi o avverse per la salute. Esempi di dispositivi ad alto rischio sono i ventilatori polmonari, i pacemaker e le valvole cardiache artificiali. Tra i diagnostici in vitro, sono ad alto rischio quelli che rilevano o sono esposti ad agenti trasmissibili pericolosi per la vita o ad agenti trasmissibili e malattie infettive con un elevato rischio di propagazione. Prima dell’immissione sul mercato, tutti i dispositivi sono sottoposti a test preclinici e studi clinici per valutare la sicurezza ed efficacia. L’autorizzazione alla commercializzazione comprende, come elemento essenziale, l’evidenza che il rapporto tra benefici e rischi è vantaggioso e giustifica l’utilizzo del dispositivo nella pratica clinica. Ciò nonostante, la fase di lancio sul mercato e l’utilizzo su larga scala espone una popolazione molto più grande ed eterogenea di pazienti ed utilizzatori, per cui è ragionevole aspettarsi che il monitoraggio postmarket possa mettere in evidenza nuovi rischi od eventi non precedentemente osservati. Underreporting: il problema delle mancate segnalazioni Il sistema di vigilanza è volto ad identificare questi eventi ed intraprendere azione appropriate, per proteggere i pazienti e mantenere la sicurezza. Il sistema è basato sulle segnalazioni volontarie da parte degli operatori che utilizzano i dispositivi. È stato riportato però, che esiste un fenomeno di mancate segnalazioni, che compromette l’intero sistema di sorveglianza. Il problema è riconosciuto a livello mondiale. Anche negli Stati Uniti, un recente studio pubblicato in JAMA Internal Medicine nel 2021 ha riportato che il 23% degli eventi segnalati come lesioni gravi o morte, non erano stati attribuiti correttamente a un dispositivo medico difettoso e sono stati segnalati in modo errato. Ciò equivaleva a circa 31.500 decessi causati da dispositivi medici non sicuri, potenzialmente evitabili grazie ad un appropriato sistema di azioni correttive e preventive. Alcune ricerche condotte negli Stati Uniti, UK, in Australia e in Canada hanno indagato le ragioni di questo problema. Gli operatori sanitari riferiscono la propria paura di essere incolpati, la convinzione che gli errori occorsi fossero inevitabili e che fosse inutile segnalarli, la tendenza ad evitare la burocrazia, la carenza di tempo, la mancanza di conoscenze su cosa segnalare e come, oltre a aspetti culturali. Altri elementi concausali sono stati identificati nei fattori organizzativi quali il feedback inadeguato, la mancanza di processi efficaci e sistemi di segnalazione. Il sistema di “medical device vigilance” (MDV) Il sistema di dispositivo-vigilanza comprende l’insieme delle attività che hanno lo scopo di incrementare la protezione della salute e la sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori. Il raggiungimento di questo obiettivo è reso possibile soltanto attraverso la segnalazione degli incidenti a carico dei dispositivi medici e diagnostici in vitro da parte di tutti gli operatori sanitari, dei fabbricanti o dei mandatari europei. In Italia, il Ministero della Salute, in quanto autorità competente, dopo aver ricevuto la segnalazione, procede alla classificazione e alla valutazione dei dati riguardanti gli incidenti, adottando adeguati provvedimenti riguardo al dispositivo medico coinvolto nell’incidente, come ad esempio la divulgazione di informazioni che consentano di prevenire altri eventi dello stesso tipo. “Il recente decreto 21 marzo contribuisce in modo significativo all’efficienza del sistema di vigilanza post-marketing, puntando a risolvere le criticità tecniche e procedurali registrate in passato – commenta il prof. Guerino Fares – anche se per dire l’ultima parola occorre attendere il completamento del quadro regolatorio con l’entrata in vigore della normativa nazionale di esecuzione dei due Regolamenti europei del 2017, la cui pubblicazione è attesa nel mese di Agosto 2022. Solo allora potremo verificare se tutti i nodi cronici che l’esperienza ha mostrato siano stati davvero sciolti oppure no.”