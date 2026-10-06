L’ematologia si trasforma, tra nuove terapie e sfide ancora aperte

Dall’evoluzione della medicina di precisione alle nuove piattaforme terapeutiche, l’ematologia è al centro di una fase di profonda trasformazione. Per BeOne Medicines, da sempre impegnata in quest’area terapeutica, questo scenario si riflette in un portfolio che oggi comprende small molecules, anticorpi monoclonali e bispecifici e degradatori proteici. Nonostante questi progressi però, restano bisogni clinici insoddisfatti e la sfida ancora aperta di rendere l’innovazione disponibile a tutti coloro che potrebbero trarne beneficio.

A fare il punto sull’evoluzione del settore e sulle direttrici della ricerca dell’azienda è Paola Coco, recentemente nominata Medical Affairs Director Italy di BeOne Medicines. Oncologa di formazione, con alle spalle anni di attività clinica e di ricerca presso la Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano, Coco racconta i trend destinati a influenzare l’ematologia nei prossimi anni e illustra le scelte strategiche di BeOne. Tra cui l’internalizzazione della ricerca e sviluppo clinico in tutte le sue fasi.

L’ematologia si trasforma

L’ematologia è uno degli ambiti che negli ultimi anni ha visto alcune delle innovazioni terapeutiche più significative. Quali sono, secondo lei, i cambiamenti che stanno trasformando maggiormente la gestione delle patologie ematologiche?

Negli ultimi anni l’ematologia ha vissuto una trasformazione profonda grazie a una migliore comprensione dei meccanismi biologici delle malattie e allo sviluppo di terapie sempre più mirate. Credo che il cambiamento più rilevante sia l’evoluzione della medicina di precisione. Oggi disponiamo di strumenti che consentono di caratterizzare sempre meglio le neoplasie ematologiche e di individuare trattamenti personalizzati sulla base delle specifiche caratteristiche del paziente e della malattia.

A questa evoluzione si affiancano l’integrazione tra diagnostica molecolare avanzata, terapie target e immunoterapia e una crescente capacità di monitorare la risposta al trattamento attraverso nuovi biomarcatori. L’obiettivo non è più soltanto controllare la malattia, ma offrire percorsi terapeutici più efficaci, sostenibili e compatibili con una migliore qualità di vita.

I bisogni insoddisfatti

Nonostante i progressi, quali sono i principali bisogni clinici ancora insoddisfatti per i pazienti con neoplasie ematologiche?

I progressi degli ultimi anni sono stati straordinari, ma restano bisogni clinici importanti. In molte patologie persistono il rischio di recidiva, lo sviluppo di resistenze ai trattamenti e la necessità di nuove opzioni terapeutiche per i pazienti più fragili o con malattia avanzata. Accanto all’innovazione scientifica esiste però una sfida altrettanto importante: garantire che l’innovazione raggiunga rapidamente tutti i pazienti che possono beneficiarne.

Anche in Italia permangono differenze territoriali nell’accesso alle terapie innovative e ai test diagnostici necessari per identificare i pazienti eleggibili. Sarà quindi fondamentale investire in percorsi più omogenei, rafforzare le reti specialistiche e garantire un accesso uniforme alla diagnostica molecolare. L’innovazione ha valore solo quando si traduce in un beneficio concreto e accessibile per i pazienti.

La ricerca di BeOne

Quali sono le principali direttrici della ricerca di BeOne e come immagina l’evoluzione del portfolio nei prossimi anni?

L’ematologia rappresenta una delle aree storicamente più importanti per BeOne e continua a essere al centro della nostra strategia di ricerca. L’azienda sta sviluppando un portfolio ampio e diversificato che include approcci terapeutici differenti, dalle small molecules agli anticorpi monoclonali e bispecifici, fino a piattaforme innovative come i degradatori proteici.

Nei prossimi anni mi aspetto una crescente integrazione tra diverse modalità terapeutiche e una sempre maggiore focalizzazione sulla medicina di precisione. L’obiettivo è offrire opzioni terapeutiche in grado di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di malattia, dalle fasi iniziali alle forme più avanzate o refrattarie, contribuendo ad ampliare concretamente le possibilità di cura.

Verso una personalizzazione della cura

Il congresso Eha rappresenta uno dei principali appuntamenti scientifici per la comunità ematologica. Quali sono, secondo lei, i temi più rilevanti emersi dall’edizione 2026?

L’Eha 2026 ha confermato l’importanza di alcuni trend destinati a influenzare il futuro dell’ematologia. In particolare, è emerso il crescente interesse verso strategie terapeutiche in grado di generare risposte profonde e durature e verso approcci che possano consentire periodi sempre più lunghi senza trattamento.

Grande attenzione è stata inoltre dedicata ai dati di lungo termine, fondamentali per comprendere il valore reale delle innovazioni nella pratica clinica, e allo sviluppo di nuove piattaforme terapeutiche nelle neoplasie delle cellule B. Il messaggio più importante è che la personalizzazione della cura sta diventando sempre più centrale nelle strategie terapeutiche del futuro.

I vantaggi della ricerca integrata

Uno degli elementi distintivi di BeOne è il modello di ricerca clinica integrata. Quali vantaggi offre questo approccio?

BeOne Medicines ha compiuto una scelta strategica coraggiosa internalizzando ricerca e sviluppo clinico in ogni sua fase, partendo dal presupposto che sostenere l’innovazione sia una responsabilità verso i pazienti che sono in attesa di nuove soluzioni terapeutiche. Una decisione controcorrente: negli ultimi dieci anni, infatti, gli studi clinici in Europa si sono ridotti in modo significativo (complessivamente del 21 per cento). BeOne, invece, ha raddoppiato il numero di trial clinici nel continente, investendo in oltre trenta Paesi.

Un impegno che riguarda anche l’Italia, dove sono attivi 41 studi che stanno raggiungendo al momento 725 pazienti. Di questi, gli studi in ematologia sono 24 e raggiungono 577 pazienti. Disporre di competenze interne dedicate permette inoltre di accelerare alcuni processi decisionali, garantire elevati standard qualitativi e sviluppare evidenze cliniche in modo più efficiente. Per noi questo approccio rappresenta uno strumento per contribuire ad accelerare l’arrivo dell’innovazione ai pazienti mantenendo sempre al centro il rigore scientifico.

Una ricerca sempre più globale

BeOne è un’azienda internazionale. Come si traduce questo nella progettazione degli studi clinici?

La dimensione globale della ricerca è un elemento fondamentale per generare evidenze solide e applicabili alla pratica clinica. Condurre studi in diversi Paesi consente di coinvolgere popolazioni eterogenee e di raccogliere dati rappresentativi delle differenti realtà sanitarie.

Questo permette non solo di comprendere meglio il valore delle nuove terapie in contesti differenti, ma anche di favorire collaborazioni scientifiche internazionali tra centri di eccellenza, ricercatori e comunità cliniche. La ricerca oncologica è sempre più globale e la capacità di condividere conoscenze ed esperienze rappresenta uno dei principali motori dell’innovazione a beneficio dei pazienti.