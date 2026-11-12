L’identità di Dompé: oltre la frontiera dell’Ngf

Dalla scoperta dell’NGF dei premi Nobel Rita Levi-Montalcini e Stanley Cohen a una piattaforma di ricerca che oggi punta su occhio, cervello e dolore. Marcello Allegretti, Chief scientific officer di Dompé, racconta come quella scoperta sia diventata una strategia industriale e quali sono le prossime sfide.

Il 2026 segna il 40° anniversario del Premio Nobel assegnato a Rita Levi-Montalcini e Stanley Cohen per la scoperta del Nerve Growth Factor (NGF), la molecola che ha rivoluzionato le neuroscienze. Cosa significa per Dompé raccogliere questa eredità? Quanto ha influenzato le vostre scelte strategiche a partire dal 2010?

Una grande emozione, innanzitutto. Mi ero avvicinato al progetto con quasi un senso di venerazione verso gli scopritori e, quando a distanza di tanti anni abbia­mo intuito di poter dire qualcosa in più, lo abbiamo fatto con la consapevolezza di aver raccolto l’eredità di una intera comunità scientifica. Quella scoperta ha trasformato la neurobiologia. Non era la prima dimostrazione di un dialogo fra il sistema nervoso centrale e periferico e i restanti tessuti dell’organismo, ma su quella intuizione è stata costruita una quantità di dati scientifici che non riguardano solamente NGF ma l’intera classe delle neurotrofine e i meccanismi di funzionamento e di differenziamento dei neuroni.

La responsabilità ulteriore che ho avvertito deriva anche dalla lunga storia di collaborazione e amicizia tra Rita Levi-Montalcini e Sergio Dompé, Executive President del gruppo, testimo­niata anche dalla presenza della Professoressa all’inaugurazione dello stabilimento di L’Aquila nel 1993. Purtroppo lei non ha potuto vedere realizzato il sogno della trasformazione della sua scoperta in una soluzione terapeutica per pazienti ad alto bisogno di cura. L’idea mi commuove anche perché ciò si è realizzato proprio a L’Aquila, dove Dompé aveva concentrato gli investimenti, in momenti in cui eravamo ben lontani dall’avere la certezza di arrivare fino in fondo.

Trasformare una molecola complessa come il NGF in un farmaco ricombinante umano (rhNGF) approvato da Aifa, Ema e Fda, ha richiesto un percorso scientifico e industriale pionieristico. Quali sono stati gli ostacoli più complessi?

Per molti anni la comunità di ricercatori preclinici e clinici ha utilizzato nella propria sperimentazione il NGF murino. Il processo estrattivo dalle ghiandole salivari del topo presentava complessità oggettive e in tanti avevano cercato di mettere a punto pro­cessi idonei alla produzione del NGF ricombinante identico alla proteina umana, incontrando difficoltà e ottenendo rese molto basse, oppure proteine non correttamente fondate da un punto di vista struttura­le.

Abbiamo seguito la strada, facilitati da un incontro di competenze: il problema che aveva fortemente vincolato la traslazione clinica della ricerca di base aveva un perfetto match con le conoscenze interne che da anni sviluppavamo nel nostro stabilimento a L’Aquila. Abbiamo cercato la collaborazione con altri esperti, partendo dalla farmacologia e il per­corso è stato lungo e complesso.

I primi lotti della proteina sono stati prodotti in un impianto pilota biotecnologico che Sergio Dompé aveva voluto re­alizzare nel nostro centro ricerche già nel 1998: si è deciso di costruire un impianto produttivo su scala commerciale quando eravamo ben lontani dall’aver dimostrato di poter generare un prodotto. Ma lo abbiamo fatto per lasciare nella nostra azienda un know-how, altrimenti affidato a terze parti. Ancora oggi è motivo di orgoglio e su quel know-how stiamo costruendo un’intera pipeline biologica importante.

La pipeline di ricerca e sviluppo di Dompé si focalizza su tre aree terapeutiche: Eye, Brain, Pain. In che modo il potenziale biologico del NGF (e di altre molecole di piattaforma) mette in relazione patologie in ambito oftalmologico, neurologico e legate al trattamento del dolore?

Quando abbiamo cominciato a lavorare con l’NGF già immaginavamo un “front of the eye” (cornea), un “back of the eye”, quindi nervo ottico e retina e poi applicazioni per il sistema nervoso centrale. Sapeva­mo che la cornea, essendo il tessuto più innervato, potesse essere una finestra sul sistema nervoso centrale. Quando l’NGF è stato scoperto, il sogno di tutti era poter intervenire su patologie neurode­generative sia a livello periferico ma anche a livello centrale. Quello che abbiamo imparato studiando la cheratite neurotrofica – un’esperienza che continua a guidarci anche nell’evoluzione delle nostre ricerche sulla cornea – lo stiamo oggi trasferendo al sistema nervoso centrale e alla parte posteriore dell’occhio.

Abbiamo infatti uno studio in corso su una malattia rara, la neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION). Il percorso ha richiesto tempo e ha coinvolto competenze diverse: non solo il know-how produttivo, ma anche quello scientifico, che ci ha guidato nella scelta delle vie di somministrazione e nell’identificazione delle indicazioni terapeutiche nelle quali potremmo dare un contributo determinante. La terza area terapeutica su cui ci concentriamo è il dolore, con l’ambizione di ampliare le conoscenze sulla biologia delle neurotrofine e in particolare del NGF.

Oltre a essere un fattore di crescita nervoso, infatti, è un mediatore del dolore. Questa sua duplice funzione lo rende un bersaglio di grande interesse terapeutico: a livello periferico, infatti, il NGF attiva il sistema “nocicettivo”. Il nostro obiettivo è quindi com­prendere a fondo i meccanismi e individuare come sia possibile inibire il segnale doloroso mediato dal NGF.

Nel 2025 Dompé ha ricevuto un voucher dalla Fda per il programma di ricerca sulla NAION. Che impulso ha dato allo sviluppo di una terapia?

Avevamo già un dialogo aperto con la Fda per l’ap­provazione dello studio attualmente in corso. Essere stati selezionati come unica azienda italiana benefi­ciaria del voucher ha rappresentato un importante riconoscimento del valore scientifico del nostro lavoro e ci ha spinti ad accelerare e rafforzare ulte­riormente il nostro impegno in quest’area. A questo si aggiunge la consapevolezza di un bisogno clinico insoddisfatto, che ci motiva a portare avanti lo studio con determinazione.

Dompé si distingue nel panorama internazionale per la piattaforma di supercalcolo ed intelligenza artificiale Exscalate. In che modo l’uso del virtual screening e della modellistica molecolare ad altissima velocità sta trasformando concretamente le fasi preliminari di identificazione dei nuovi drug candidate? E come sta impattando l’Intelligenza artificiale generative e predittiva nel selezionare i target terapeutici?

L’AI sta accelerando enormemente, il supercalcolo è potenziato dall’intelligenza artificiale e da quella agentica creando nuove possibilità per la drug disco­very, soprattutto per l’identificazione e la selezione dei candidati. Sono impressionato dal nuovo modo di fare ricerca che queste tecnologie rendono pos­sibile. Credo però che il loro massimo valore emerga quando si innestano su un know-how esistente.

Lo vediamo internamente: nei domini in cui abbiamo costruito dati e competenze proprietarie, come le neurotrofine, la capacità di trasformare predizione, modellistica strutturale e supercalcolo in progetti di ricerca concreti cresce con un’efficacia senza prece­denti. Molti dati sono accessibili a tutti, ma integrarli con conoscenze proprietarie con supercalcolo e IA amplifica il potenziale creativo e la capacità di indi­viduare nuove opportunità terapeutiche.

La storia aziendale inizia a Milano nel 1895 con Onorato Dompé, prosegue con Dompé Biotec nel 1988, fino alle terapie geniche e ricombinanti. Come si concilia un’eredità storica di 130 anni con la necessità di rimanere agili e pionieristici nelle biotecnologie d’avanguardia?

La dimensione è apparentemente contraddittoria. In realtà, la vera capacità di innovare nasce anche dalla possibilità di rileggere ciò che abbiamo costruito con occhi nuovi e di portarlo oltre. La nostra storia con l’NGF ne è un esempio. Sono convinto che le nostre radici abbiano contribuito in modo fonda­mentale a costruire il potenziale terapeutico della ricerca. Più di cento anni di conoscenza biologica e di ricerca “meccanicistica” rappresentano un patri­monio insostituibile, anche nell’era dell’intelligenza artificiale.

La grande promessa ancora oggi è proprio data dall’aiuto che ci può dare l’Ia a interpretare ed elaborare tutto quello che l’umanità ha creato, ma non è ancora in grado di strutturare. Penso che il legame con il passato aiuti ad avere un’identità: innovare è una cosa che si può fare, ma per essere credibile devi essere riconosciuto.