L’oral care di Biofarma Group in formato solido fa bene alla salute della bocca e dell’ambiente

Un bel sorriso e una bocca curata non hanno solo una funzione estetica. In letteratura infatti continuano ad aumentare i lavori che dimostrano come la salute del cavo orale sia anche inversamente correlata a infiammazioni e altri problemi. In particolare i risultati convergono nell’affermare che le malattie parodontali possono predisporre gli individui a diverse patologie sistemiche. Ne fa una panoramica lo studio “ Association between periodontal pathogens and systemic disease ”: dalle malattie cardiovascolari, al cancro orale e colorettale, alle malattie gastrointestinali, le infezioni del tratto respiratorio e polmonite, gli esisti negativi della gravidanza, il diabete, la resistenza all’insulina e fino al morbo di Alzheimer. Senza dimenticare l’aspetto psicologico perché una bocca curata infonde tranquillità e serenità facilitando anche la socializzazione e le relazioni interpersonali.

Le formulazioni solide e green

Non meno importante di questi tempi è anche la salute dell’ambiente. Motivo per cui sono aumentate le richieste di prodotti green e sostenibili. Ne sono un esempio le formulazioni solide sviluppate dal Gruppo Biofarma, realtà industriale italiana ed europea di riferimento sul mercato per lo sviluppo, la produzione e il confezionamento per conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici. La società da tempo sta puntando sulla cosmetica solida, con prodotti per viso, corpo e capelli e da ultimo per l’igiene orale, accomunati da packaging sostenibili e una formulazione solida che presenta molteplici vantaggi. Innanzitutto il bassissimo contenuto d’acqua, prossimo allo zero, che diminuisce la probabilità di proliferazione batterica e di deperimento del prodotto e di conseguenza permette di evitare l’uso di conservanti. In più le formulazioni solide sono più ricche di attivi e concentrate e quindi altamente performanti e più durevoli rispetto ai prodotti tradizionali.

L’Oral Care di Biofarma Group

L’ultima novità dei laboratori di Ricerca & Sviluppo del Gruppo Biofarma è una linea completa di formulazioni solide per l’igiene orale, sotto forma di dentifrici e collutori in compresse masticabili. Le compresse di dentifricio sono formulate con agenti detergenti selezionati per pulire accuratamente denti e gengive, mentre i microgranuli di silice aiutano a ristabilire la normale lucentezza dei denti senza danneggiare lo smalto. I carbonati e lo xilitolo contribuiscono a neutralizzare gli acidi della placca e il mix di aromi aiuta a mantenere un alito fresco a lungo. Contengono inoltre una miscela effervescente che oltre a facilitare la disgregazione della compressa, funge da booster per la formazione di schiuma. La tecnologia impiegata in fase di produzione permette di ottenere formule versatili che si prestano ad un ampio ventaglio di personalizzazione sia in termini di formati, colori e aromi, sia in termini di attivi funzionali e packaging.

Il collutorio, invece, non contiene detergenti ma è formulato con una miscela di ingredienti che aiuta a ridurre l’accumulo di placca batterica sulle superfici dentarie e a rinfrescare l’alito coadiuvando la protezione del cavo orale senza sostituirsi a dentifricio e spazzolino.