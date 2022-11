Malattie cardiovascolari, Johnson & Johnson Medtech acquisisce Abiomed per 16 miliardi di dollari

Johnson & Johnson rafforza la sua presenza in campo medtech con l’acquisizione di Abiomed, azienda mondiale specializzata nel controllo del cuore, dei polmoni e nelle tecnologie di supporto renale, tramite un’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni in circolazione. J&J effettuerà un pagamento anticipato di 380 dollari per azione in contanti, corrispondente a un valore aziendale di circa 16,6 miliardi di dollari, attraverso la consociata interamente controllata di J&J (Merger Sub). Gli azionisti di Abiomed riceveranno anche un diritto sul valore contingente non negoziabile (cvr) che autorizza il titolare a ricevere fino a 35 dollari per azione in contanti se vengono raggiunti determinati traguardi commerciali e clinici. L’operazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società e dovrebbe essere completata entro la fine del primo trimestre del 2023, condizionata all’offerta della maggioranza delle azioni ordinarie di Abiomed in circolazione, nonché al ricevimento delle approvazioni regolamentari applicabili e di altre condizioni di chiusura consuete.

L’obiettivo dell’accordo

La transazione amplia la posizione di Johnson & Johnson MedTech (JJMT) come innovatore cardiovascolare in crescita, facendo avanzare lo standard di cura nell’insufficienza cardiaca e nelle malattie cardiovascolari che sono tra le prime cause di morte. Tutte le forme di malattie cardiovascolari portano allo scompenso cardiaco, che è un costo significativo per i sistemi sanitari a causa dei ricoveri e della degenza prolungata.

L’esperienza di Abiomed

Abiomed ha una grande specializzazione nella tecnologia medica cardiovascolare, con un amplio portfolio per il trattamento della malattia coronarica e dell’insufficienza cardiaca, una pipeline di innovazioni di tecnologie salvavita e un percorso di 18 anni di crescita. L’intero mercato medtech ha significative opportunità di espansione in termini geografici e di mercato.

La strategia J&J

“L’acquisizione di Abiomed è un passo importante nell’esecuzione delle nostre priorità strategiche – ha affermato Joaquin Duato, amministratore delegato di Johnson & Johnson – e della nostra visione per la nuova J&J incentrata sul settore farmaceutico e MedTech. Ci siamo impegnati a rafforzare la nostra posizione in questo mercato, entrando in segmenti ad alta crescita. L’aggiunta di Abiomed fornisce una piattaforma strategica per far progredire trattamenti rivoluzionari nelle malattie cardiovascolari e aiuta un numero maggiore di pazienti in tutto il mondo, generando valore per i nostri azionisti”.

I vantaggi

“Siamo lieti di aver raggiunto un accordo che riflette il notevole valore creato da Abiomed con la nostra rivoluzionaria piattaforma per pompa cardiaca Impella e la promettente pipeline – ha aggiunto Michael R. Minogue, presidente e amministratore delegato di Abiomed – e questa acquisizione condivide la nostra mentalità incentrata sui pazienti, clienti, dipendenti e azionisti. Ci consentirà di sfruttare la scala globale, la forza commerciale e l’esperienza clinica di Johnson & Johnson per accelerare la nostra missione di rendere il recupero cardiaco lo standard di cura globale”.

Le pietre miliari

Le pietre miliari dell’accordo sono: 17,50 dollari per azione, pagabili se le vendite nette dei prodotti Abiomed superano i 3,7 miliardi di dollari durante il secondo trimestre fiscale del 2027 di Johnson & Johnson fino al primo trimestre fiscale del 2028, o se questa soglia non viene raggiunta durante questo periodo ma nei quattro trimestri consecutivi fino alla fine del primo trimestre fiscale del 2029 di Johnson & Johnson (8,75 per azione); 7,50 dollari per azione pagabili dopo l’approvazione della domanda di vendita preliminare della Fda dell’uso dei prodotti Impella nei pazienti con Stemi senza shock cardiogeno entro il 1 gennaio 2028; 10 dollari per azione pagabili alla prima pubblicazione di una raccomandazione di Classe I per l’uso dei prodotti Impella in Pci o Stemi ad alto rischio con o senza shock cardiogeno entro quattro anni dalla data di pubblicazione dei rispettivi endpoint clinici, ma in tutti i casi non oltre il 31 dicembre 2029.

Le personalità

Dopo il completamento della transazione, Abiomed opererà come attività autonoma all’interno di Johnson & Johnson MedTech, diventando una delle 12 piattaforme prioritarie JJMT come definite da vendite annuali di almeno un miliardo di dollari ciascuna. Michael R. Minogue, presidente, presidente e amministratore delegato di Abiomed ha un piano di successione stabilito per sostenere l’azienda nella transizione. Andrew Greenfield, da 17 anni in Abiomed, attuale chief commercial officer, è stato nominato presidente. Michael Bodner guiderà l’integrazione sotto la guida di Ashley McEvoy.