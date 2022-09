Malattie rare ed endocrinologia: Novo Nordisk va oltre i farmaci

Non bastano i farmaci per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Servono strumenti, anche digitali, app e interlocutori affidabili a sostegno. Questo il messaggio esprime Lodovic Helfgott, executive vice president rare diseases di Novo Nordisk, intervistato a margine del 60° congresso annuale dell’European society for paediatric endocrinology (Espe), tenuto a Roma dal 15 al 17 settembre. La multinazionale danese, con sedi in 80 Paesi nel mondo, è specializzata nel trattamento del diabete e altre malattie croniche come obesità, emofilia e disturbi della crescita. A dicembre dello scorso anno ha lanciato il programma Driving change in rare disease che si propone come un grande contenitore per sviluppare progetti di aiuto alle persone affette da malattie rare. “Siamo convinti – spiega Helfgott – che al di là dei farmaci occorra aiutare i pazienti nella vita quotidiana. Si tratta di offrire strumenti digitali di aiuto alla diagnosi, consigli pratici per aiutare pazienti, bambini, anziani e le loro famiglie a vivere meglio e gestire le comorbidità associate alle malattie che vengono trattate e riconosciute dai sistemi di sanità”.

Le nuove aree

Novo Nordisk si dedica alla ricerca farmaceutica per il trattamento delle malattie rare dall’inizio degli anni ‘80. In tempi più recenti l’orizzonte d’indagine si è allargato ad altre aree terapeutiche. “Il nostro primo paziente con una malattia rara – ricorda Helfgott – risale al 1981. In quarant’anni, abbiamo sviluppato farmaci per l’emofilia e per le malattie della crescita. Oggi abbiamo la conoscenza biologica e scientifica per allargare il nostro ambito strategico e andare dall’emofilia alle malattie rare del sangue, come l’anemia o le emoglobinopatie, e, nell’ambito delle patologie della crescita, a tutto il settore delle malattie rare in endocrinologia. Allargando il nostro focus iniziale ora trattiamo in tutto dieci aree terapeutiche di cui più 8-9 nuove”.

La soluzione integrata

Oltre ai farmaci, negli anni la società ha diversificato l’offerta con app, strumenti digitali e un portale appena lanciato nel nostro Paese. Si chiama “Universo crescita” ed è stato presentato in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini che si celebra ogni anno il 20 settembre. Già attivo nel resto del mondo, il sito web fornisce informazioni scientificamente corrette, complete e approfondite sulla regolare crescita e sui diversi problemi che si possono riscontrare nelle fasce d’età infantili e adolescenziali. Il complesso dei servizi e delle risposte da parte dell’azienda ha l’intento di agevolare i pazienti e le famiglie. “Abbiamo la convinzione – commenta Helfgott ­– che occorra una soluzione integrata da offrire ai pazienti ma anche ai pagatori e ai regolatori dove sia previsto il farmaco, i dati per valutare l’efficacia nell’ambito reale, i devices (come per esempio per iniettare i farmaci) e gli strumenti di diagnosi”.