Massimo Radaelli (ex Ceo di Dompè International) entra nel Cda di Napo therapeutics

Massimo Radaelli, imprenditore e dirigente farmaceutico già presidente e Ceo di Dompè International, entra nel consiglio di amministrazione di Napo Therapeutics, società farmaceutica indipendente nata a Milano nel 2021 per sviluppare e commercializzare in Europa farmaci dedicati al trattamento delle malattie rare e con un forte unmet medical need.

Oltre a Radaelli, entrano nel team di Napo Therapeutics altri professionisti di consolidata esperienza internazionale nel settore farmaceutico per il trattamento delle malattie rare: Michela Pantaleoni, precedentemente in Chiesi Rare Diseases come Chief Market Access Officer; Massimiliano Di Cicco, precedentemente in Takeda Pharmaceutical International come Chief Marketing Officer; Stefano Cesare Roncoroni, precedentemente in Consulcesi Group, come Chief Financial Officer.

I farmaci di origine vegetale

Napo Therapeutics è una startup dedicata alla produzione sostenibile di farmaci di origine vegetale per la cura delle malattie rare. In circa un anno di attività ha ottenuto dall’Ema la designazione di farmaco orfano per Crofelemer, una molecola estratta dalla linfa della pianta amazzonica Croton Lechleri, utile per il trattamento della Sindrome dell’intestino corto e per la malattia da inclusioni microvillari, rarissima forma di diarrea cronica che colpisce oggi circa 0,1 persone ogni 10.000 in Europa, condannando migliaia di bambini e adulti ad alimentarsi attraverso terapia parenterale.

I farmaci orfani sono medicinali destinati alla cura di malattie così rare da rendere complicato la realizzazione di un piano di sviluppo e registrativo di un farmaco. Per tale ragione sono state definiti dall’Unione europea incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l’immissione in commercio di queste molecole.

Expertise a disposizione di altre farmaceutiche

Sottolinea l’amministratore delegato di Napo Therapeutics Massimo Mineo: “L’arrivo di Radaelli, Pantaleoni, Di Cicco e Roncoroni rappresenta un importante rafforzamento del nostro team con contributi strategici di primo piano nel panorama del trattamento delle malattie rare. La scelta di questi professionisti, tutti provenienti da grandi aziende farmaceutiche, di affiancarci in Napo Therapeutics conferma le grandi potenzialità della nostra idea di creare una startup che ponga al centro le esigenze del paziente con malattia rara. Si tratta proprio delle patologie per cui più frequentemente oggi vi è il problema che non esistono soddisfacenti strumenti di diagnosi, prevenzione o trattamento. Non solo, stiamo mettendo la nostra expertise nello sviluppo di farmaci orfani anche a disposizione di altre società farmaceutiche che hanno molecole interessanti ma non possono lavorarci internamente”.