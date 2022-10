Matt Sause sarà il nuovo ceo di Roche Diagnostics

“La carriera di Matt Sause in Roche è durata vent’anni in diversi paesi in Asia, America Latina, Europa e Nord America nelle divisioni Diagnostica e Farmaceutica. La sua conoscenza scientifica ed esperienza commerciale lo rendeno un eccellente leader per la divisione Diagnostica”, ha commentato Schinecker che gli lascerà il posto. Severin Schwan, attualmente ceo di Roche, è stato proposto dal Consiglio di amministrazione come nuovo presidente all’Assemblea generale annuale del 14 marzo 2023. “Matt Sause ha avuto una carriera eccezionale con Roche e sono molto lieto che noi può ancora una volta nominare internamente un leader del suo calibro per diventare il prossimo CEO Roche Diagnostics”, ha detto Schwan.

La carriera

Matt ha iniziato la sua carriera in Roche negli Stati Uniti nel 2002 come senior Molecular account aanager per poi ricoprire vari ruoli di direzione generale commerciale e di leadership di prodotto globale che abbracciano le divisioni Diagnostics e Pharma in diversi paesi come Giappone, Irlanda, Perù e Sud Corea. Nel 2018 si è trasferito a Genentech negli Stati Uniti per diventare Lifecycle leader per Tecentriq Lung e Head and Neck Cancers prima di assumere il suo attuale ruolo di presidente e ceo di Roche Diagnostics North America. Matt ha conseguito una laurea in microbiologia presso la Miami University e un Mba presso la University of California, San Diego.

In foto Matt Sause