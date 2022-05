Maurizio Sartorato, ad di Bidachem Spa, nominato componente del Consiglio di presidenza di Aschimfarma

Maurizio Sartorato, A.D. di Bidachem S.p.A., è stato nominato componente del Consiglio di Presidenza di Aschimfarma, l’Associazione Nazionale dei produttori di principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica, che fa parte di Federchimica.

Chi è Maurizio Sartorato

Maurizio Sartorato, dal 2018 alla guida di Bidachem S.p.A., ha conseguito la laurea in Chimica presso l’Università di Pavia e un Executive MBA presso la SDA Bocconi di Milano. “Desidero ringraziare Aschimfarma per questa nomina, della quale sono onorato perché completa un percorso iniziato lo scorso anno nel Consiglio Direttivo dell’associazione” ha commentato Sartorato. “Per conto dell’azienda che rappresento, confermo l’impegno a supportare Aschimfarma nel promuovere il valore del settore chimico farmaceutico in Italia, il suo impatto positivo in termini economici e sociali e la sempre maggiore attenzione del comparto alla sostenibilità ambientale, come condizione necessaria all’attuazione del progresso scientifico e tecnologico”.

Cosa fa Bidachem S.p.A.

Bidachem S.p.A. è un polo chimico-farmaceutico con circa 270 collaboratori, partecipato al 100% da Boehringer ingelheim Italia S.p.A.. Si trova a Fornovo Sangiovanni, in provincia di Bergamo ed è un polo produttivo dedicato alla sintesi dei principi attivi più innovativi di farmaci per uso umano e veterinario.