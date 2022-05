Med-El: Romed Krösbacher nominato direttore della filiale italiana

Romed Krösbacher è il nuovo direttore di Med-El italia, azienda specializzata nelle soluzioni per l’udito, che annuncia inoltre di aver rafforzato gli organici nel nostro Paese, potenziando marketing, assistenza tecnica, forza vendite e amministrazione.

Il nuovo direttore di Med-El Italia

Romed Krösbacher, 46 anni, austriaco, subentra a Sergio Panizza. Laureato in international business, vanta anni di esperienza commerciale in alcune delle più importanti aziende farmaceutiche, come Sandoz e Novartis. È in Med-El da sette anni. Prima dell’Italia, ha assunto il ruolo di direttore in diverse regioni del mondo, come Sud Africa, Israele, Cipro, Grecia e Turchia.

Il commento

“Sono molto felice – commenta Krösbacher in una nota – di avere l’opportunità di proseguire il percorso di successo e collaborazione avviato prima di me: l’Italia per Med-El è uno dei mercati leader in Europa, in termini di fatturato e di altissima competenza degli specialisti dell’udito. Inoltre, a livello personale, l’Italia rappresenta un luogo importante per la mia formazione, motivo per il quale il nuovo ruolo mi emoziona particolarmente”.

Presenza rafforzata

La filiale italiana dell’azienda austriaca ha investito sul rafforzamento dell’organico. “La divisione marketing – spiega la nota – è stata ampliata, individuando tre diversi filoni di attività: product marketing, marketing and event e digital marketing. Sono cresciuti inoltre il reparto amministrativo, e l’assistenza tecnica, ed è aumentato in modo significativo il team sales che segue le cliniche”.

Puntare sul digitale

Tra i vari progetti, l’azienda è fortemente impegnata sul fronte della digitalizzazione. Con la pandemia l’esigenza di servizi online e di assistenza da remoto si è fatta più forte. In questa ottica, Med-El sta implementando il portale MyMED-EL, che offre servizi destinati sia ai professionisti del settore (piattaforma di e-learning, video library, manuali chirurgici, materiale per la riabilitazione e altro ancora) che agli utenti, quali il servizio di fitting dell’impianto da remoto, diverse app per la connettività o la app Meludia, per gli amanti della musica.