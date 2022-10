Medtronic separerà in una nuova società le attività di Patient monitoring e Respiratory interventions

Medtronic separerà l’attività combinata del Patient monitoring e Respiratory interventions, le divisioni appartenenti al portfolio Medical surgical in una nuova NewCo. Si tratta delle attività dedicate al monitoraggio dei pazienti e degli interventi respiratori, parte della sezione respiratoria, gastrointestinale e renale, che confluiranno nella nuova Newco per soddisfare le esigenze di pazienti, medici, clienti e altre parti interessate. La separazione consentirà una maggiore focalizzazione degli investimenti nelle aree di massima priorità strategica per l’azienda e faciliterà l’attuazione della strategia di leadership in mercati medtech attraenti che sfruttano i punti di forza dell’azienda.

Il valore delle due divisioni

Nell’anno fiscale 2022, l’attività combinata delle due divisioni ha generato un fatturato globale di circa 2,2 miliardi di dollari e, ad oggi, ha un profilo di crescita dei ricavi in valuta costante e un profilo del margine lordo leggermente inferiore alla casa madre Medtronic, mentre il profilo del margine operativo leggermente superiore. Insieme impiegano circa ottomila dipendenti in tutto il mondo.

Il portfolio

Il portfolio di tecnologie per il monitoraggio dei pazienti comprende la pulsossimetria Nellcor, la capnografia Microstream, il monitoraggio del cervello Bis, il monitoraggio della perfusione Invos e le soluzioni di assistenza sanitaria connesse HealthCast. Il portafoglio di tecnologie del Respiratory interventions include ventilatori Puritan Bennett, il portfolio Shiley airway, McGrath Mac video laringoscopia, sistemi di respirazione Dar, nonché soluzioni software di ventilazione Pav+, Niv+ e IE Sync progettate per migliorare il flusso di lavoro e l’erogazione delle cure.

L’obiettivo dello spin off

“Stiamo attuando la nostra strategia di gestione del portafoglio – ha affermato Geoff Martha, presidente e ceo di Medtronic – intraprendendo azioni per creare valore per l’azienda e i nostri azionisti. Questa separazione consentirà a Medtronic di concentrare le attività e il capitale su opportunità meglio allineate con le nostre strategie a lungo termine per accelerare la crescita guidata dall’innovazione. La NewCo sarà una società leader nel settore dell’assistenza connessa con una posizione di leadership convincente, margini interessanti e potenziale di accelerazione della crescita. Guardando al futuro, rimaniamo concentrati sulla gestione attiva del portafoglio con un processo continuo di valutazione di potenziali aggiunte e sottrazioni per accelerare ulteriormente la crescita di Medtronic nel lungo termine”.

Le opportunità per la NewCo

In seguito alla separazione della NewCo, Medtronic potrà contare su un portafoglio più snello con una maggiore focalizzazione sull’impiego del capitale in opportunità maggiormente allineate con le sue strategie di crescita a lungo termine, sulla crescita organica dei ricavi più rapida e sull’aumento del tasso di crescita medio ponderato del mercato. La NewCo servirà anche a guidare una maggiore penetrazione nei mercati strategici principali, creare soluzioni di assistenza connesse per aumentare la quota di clienti a livello globale; aumentare gli investimenti in innovazione per guidare la leadership tecnologica, l’espansione di nuovi parametri e segmenti di mercato, assicurare una crescita durevole con un profilo di margine e flusso di cassa interessanti.

L’operazione finanziaria

Medtronic prevede che la separazione sarà completata nei prossimi 12-18 mesi, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di chiusura, incluso l’ottenimento dell’approvazione finale dal Consiglio di amministrazione, dei pareri fiscali e della ricezione di altre approvazioni normative. Prevede di ridistribuire tutti i proventi netti, in coerenza con le priorità di allocazione del capitale dichiarate.