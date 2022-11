Moderna: entro il 2023 nuove sedi a Roma e Milano. Jacopo Murzi è il nuovo general manager

Alla fine la scelta per le nuove sedi di Moderna è ricaduta su Roma e Milano. L’azienda americana, specializzata nella tecnologia mRNA applicata ai vaccini, arriverà in Italia con nuove sedi all’inizio del 2023, come racconta il Corriere della Sera in un’intervista al nuovo general manager di Moderna Italia, Jacopo Murzi. Ex general manager della business unit Italia di Alfasigma, Murzi ha lavorato per molti anni in Janssen, e, come scrive il Corriere, in Moderna Italia avrà la responsabilità di creare e guidare una squadra di professionisti che andranno ad affiancare il direttore medico Cinzia Marano.

L’espansione di Moderna in Italia

“Sono entusiasta di unirmi a Moderna. La collaborazione dell’azienda con l’Italia – racconta Murzi al Corriere della Sera – nasce con il lancio del primo vaccino anti-Covid, ma adesso c’è la volontà di costruire una realtà più importante, che comprenda tutte le funzioni tipiche di un gruppo che opera in campo farmaceutico. Siamo a un punto di svolta nel settore della sanità pubblica e faremo in modo che Moderna Italia si caratterizzi come un partner di riferimento per tutte le istituzioni, professionisti della sanità e società scientifiche italiane con le quali collaborerà.

Collaborazione con le istituzioni

Lo scorso anno Moderna aveva manifestato l’intenzione di presidiare l’Italia con un sito produttivo, seguendo il modello dell’accordo effettuato nel 2021 con il governo canadese con la firma di un memorandum d’intesa per la costruzione di una fabbrica all’avanguardia per la produzione dei suoi vaccini. Era anche stato avviato un colloquio con il ministero dello Sviluppo economico, allora guidato da Giancarlo Giorgetti. “È mia intenzione – sottolinea Murzi – riprendere e accelerare le interlocuzioni con il governo e tutti gli stakeholder istituzionali. Per l’Italia avere una presenza industriale così importante sarebbe un’occasione per competere con altri Paesi che hanno ambizioni analoghe”.

Nuove sedi e assunzioni

I nuovi uffici saranno a Roma “perché Moderna intende continuare ad essere un interlocutore per il ministero della Salute, le istituzioni e non solo”, dice il nuovo general manager, ma verrà aperta anche “una sede anche a Milano, dove riteniamo che ci siano molti importanti interlocutori” ed entrambe saranno pienamente in funzione a gennaio 2023. Entro questa data verranno assunte una ventina di persone, racconta Murzi al Corriere, e si stanno cercando “profili altamente qualificati, sia nell’ambito della direzione marketing, affari regolatori, market access, interlocuzione con le Regioni che nel digitale e nell’ambito medico”.