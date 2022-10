Msd e Moderna insieme per sviluppare il vaccino contro il cancro basato sull’Rna

Le terapie e i vaccini a Rna messaggero potrebbero trovare la loro strada anche nel cancro. Msd ha esercitato l’opzione di sviluppare e commercializzare insieme con Moderna, società biotecnologica pioniera in questa tecnologia, il vaccino personalizzato contro il cancro (Pcv) mRna-4157/V940 in conformità ai termini dell’esistente accordo di collaborazione e licenza. L’mRna-4157/V940 è attualmente in fase di valutazione in combinazione con Keytruda, la terapia anti-PD-1 di Msd, come trattamento adiuvante per i pazienti con melanoma ad alto rischio in uno studio clinico di fase 2 condotto da Moderna.

L’accordo

In base all’accordo, originariamente stabilito nel 2016 e modificato nel 2018, Msd pagherà a Moderna 250 milioni di dollari per esercitare la sua opzione per i vaccini Pcv contro il cancro, incluso l’mRna-4157/V940, collaborando allo sviluppo e alla commercializzazione. Il pagamento sarà a carico di Msd nel terzo trimestre del 2022, inclusi nei risultati non Gaap. Le due società condivideranno equamente i costi e tutti i profitti nell’ambito di questa collaborazione globale.

Una collaborazione duratura

“Collaboriamo con Msd sui Pcv dal 2016 – ha affermato Stephen Hoge, presidente di Moderna – e insieme abbiamo compiuto progressi significativi nell’avanzamento dell’mRNA-4157 come trattamento sperimentale del cancro personalizzato utilizzato in combinazione con Keytruda. Con i dati previsti per questo trimestre sul Pcv, continuiamo ad essere ottimisti per il futuro e per l’impatto che l’mRna potrebbe avere come nuovo paradigma di trattamento nella gestione del cancro. Continuare la nostra alleanza strategica con Msd è una pietra miliare importante mentre continuiamo a far crescere la nostra piattaforma di mRna con programmi clinici promettenti in molteplici aree terapeutiche”.

Lotta al cancro

“Questa collaborazione a lungo termine che unisce l’esperienza di Msd in immuno-oncologia con la tecnologia pionieristica dell’mRna di Moderna ha prodotto un nuovo approccio vaccinale su misura – ha affermato Eliav Barr, vicepresidente senior e capo dello sviluppo clinico globale, direttore medico, di Msd Research Laboratories – e non vediamo l’ora di lavorare con i nostri colleghi di Moderna per far avanzare l’mRna-4157/V940 in combinazione con Keytruda in linea con la nostra strategia per avere un impatto sulla malattia in fase iniziale”.