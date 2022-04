Msd, Joseph Romanelli a capo della divisione internazionale Human health

Joseph Romanelli guiderà la divisione internazionale Human health di Msd a partire da agosto. Il colosso farmaceutico americano ha annunciato che Romanelli si unirà anche al team esecutivo di Msd. Romanelli torna in Msd dopo aver ricoperto nel 2021 il ruolo di amministratore delegato di JiXing Pharmaceuticals, una società biofarmaceutica con sede in Cina. Contestualmente Arpa Garay è stato nominato a capo del marketing global delle divisione dedicata alla salute umana, mentre Jannie Oosthuizen guiderà il lo stesso comparto ma solo per gli Stati Uniti.

Ruoli e obiettivi

In questo ruolo, Romanelli avrà la responsabilità di P&L per il business internazionale della salute umana di Msd (che vale 22 miliardi di dollari) e guiderà un team di 14 mila persone in più di 75 mercati al di fuori degli Stati Uniti. Dal 2016 al 2021, Romanelli ha guidato l’attività di Msd in Cina, con sede a Shanghai. Durante il suo mandato, secondo le informazioni riportate in una nota, Msd è stata una delle aziende farmaceutiche multinazionali in più rapida crescita in Cina, che è diventata il secondo mercato più grande di Msd. Romanelli è entrato in azienda nel 1996 e ha ricoperto diversi ruoli strategici e operativi con responsabilità e portata crescenti. Ha conseguito la laurea presso l’Università del Delaware e il Master in Business Administration presso la Gabelli School of Management della Fordham University

Il paziente al centro

“Il track record di Joe nel guidare la crescita, l’impegno incrollabile nel mantenere i pazienti al centro, la profonda conoscenza del panorama competitivo globale e la passione per lo scopo di Msd di salvare e migliorare vite lo rendono il leader ideale per il nostro business internazionale in crescita e in espansione per la salute umana, ha commentato Robert Davis, Ceo e presidente di Msd.