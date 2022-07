MSD e Seagen sarebbero sempre più vicini all’accordo di acquisizione da quasi 40 miliardi di dollari

MSD (conosciuto in Usa e Canada come Merck & Co) sarebbe già in uno stadio avanzato per acquisire la società biotecnologica Seagen specializzata nella ricerca sul cancro. L’accordo potrebbe valere fino a 40 miliardi di dollari secondo la notizia pubblicata dal Wall Street Journal e ripresa dalla stampa internazionale. Le due parti starebbero discutendo su un pagamento di circa 200 dollari per azione di Seagen, secondo il rapporto citato dal WSJ, con un premio rispetto al prezzo di chiusura di 175 dollari di questa settimana.

Trattative in corso

Le due società non hanno commentato, ma è da tempo che MSD è in trattative con Seagen e, secondo indiscrezioni, vorrebbe concludere l’acquisizione prima dell’annuncio degli utili del secondo trimestre, il prossimo 28 luglio. La multinazionale farmaceutica, con sede nel New Jersey, possiede già una partecipazione in Seagen, la società biotech focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative e potenziate a base di anticorpi monoclonali per il trattamento del cancro. Potrebbero, però, esserci anche altri pretendenti.

Le partnership

Le due società hanno siglato diverse altre partnership, ad esempio hanno collaborato al farmaco a piccole molecole HER2 di Seagen Tukysa, incluso l’abbinamento con l’inibitore PD-1 di MSD Keytruda. MSD detiene anche i diritti di Tukysa in Asia, Medio Oriente e America Latina. Inoltre, Seagen e il partner Astellas sono anche il loro ADC Padcev diretto dalla nectina-4 con Keytruda nel cancro della vescica.