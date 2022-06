Mucosite da chemio-radioterapia, cos’è e come contrastarla

Difficoltà a deglutire e a parlare, bruciore, gonfiore sanguinamento del cavo orale. Sono alcuni dei sintomi che colpiscono i pazienti affetti da mucosite a seguito di una terapia antitumorale. Si tratta dell’infiammazione e l’ulcerazione della superficie della mucosa della bocca e della gola. Può rappresentare una complicanza grave e di frequente osservazione nel corso di trattamenti di radioterapia e chemioterapia, che bloccano la capacità riproduttiva delle cellule epiteliali basali. Tuttavia esistono soluzioni efficaci per contrastarla.

Le cause

A causare tale infiammazione sono gli effetti citotossici dei farmaci antineoplastici nei tessuti come l’epitelio orale. Alcuni medicinali chemioterapici e i trattamenti radioterapici, infatti, danneggiano le cellule in rapida crescita, come quelle tumorali, ma hanno effetti negativi anche su tessuti sani che crescono rapidamente come capelli, unghie, pelle e mucose. Proprio le cellule che rivestono l’interno della bocca e della gola si moltiplicano velocemente e dunque sono maggiormente sensibili all’azione di farmaci e radiazioni.

Impatto sulla vita del paziente

La mucosite, nelle sue manifestazioni più aggressive, può compromettere significativamente la qualità della vita del paziente, nonché interferire con la gestione della malattia primaria. Si tratta di una condizione dolorosa e debilitante in grado di arrivare a ostacolare addirittura la masticazione, la deglutizione e anche la capacità di parlare.

Come contrastarla

Per contrastare tale infiammazione, Welcare – azienda attiva nel campo della realizzazione di dispositivi medici per la prevenzione delle infezioni e per la cura delle patologie cutanee e delle ferite croniche – sta per lanciare sul mercato un dispositivo indicato per il trattamento dei sintomi dolorosi delle mucositi del cavo orale. Tale dispositivo, a base di acido ialuronico, aloe vera, pantenolo e althea, offre un’azione antidolorifica grazie alle sue proprietà muco-adesive che formano una barriera protettiva sulla mucosa orale. Il film protettivo difende la mucosa dagli insulti esterni, favorendo la guarigione delle lesioni e mantenendo l’ambiente idratato e lubrificato.

La composizione

Andando ad analizzare la composizione del dispositivo, si nota come a ogni ingrediente corrisponda una precisa funzione. Più in concreto, l’acido ialuronico favorisce la rigenerazione cellulare e la cicatrizzazione; l’aloe vera gel crea una barriera protettiva e lenisce il dolore. Il pantenolo invece, grazie alle sue proprietà idratanti, riduce il dolore e l’infiammazione, mentre l’althea crea una barriera sulla mucosa orale che aiuta a trattare i sintomi e prevenire le irritazioni.