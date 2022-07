Nasce GRITness4ALL per migliorare il mondo

“Lasciare un impatto positivo sul mondo”. È l’obiettivo di GRITness4ALL, il nuovo percorso di responsabilità sociale d’impresa lanciato di recente da Gedeon Richter Italia. Il programma si ispira ai 17 Sustainable development goals (SDGs) definiti nell’Agenda 2030 dell’Onu, un importante riferimento per tutte le aziende che vogliono contribuire allo sviluppo globale, promuovendo il benessere umano e proteggendo l’ambiente. L’azienda in particolare si è ispirata al terzo dei SDGs: “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”, che rappresenta anche il cuore dell’azione di Gedeon Richter, ovvero promuovere la salute e il benessere della donna in ogni fase della sua vita. Partendo da questo presupposto sono stati identificati due driver d’azione riconducibili a due specifici Global Goals: empowerment femminile e culture & education, che guideranno la società nella scelta dei progetti da sostenere e delle partnership da attivare.

A fianco delle donne

“La responsabilità sociale d’impresa fa parte del nostro Dna: il cuore del nostro operato è promuovere la salute e il benessere della donna in ogni fase della sua vita e la nostra vocazione è avere un impatto positivo non solo sulle pazienti, ma anche sulle comunità e sull’ambiente di cui facciamo parte” spiega Maria Giovanna Labbate, Managing Director di Gedeon Richter Italia. “Con il lancio di ‘GRITness4ALL’ abbiamo rafforzato ulteriormente il nostro commitment di azienda al fianco delle donne, inaugurando nuove partnership con realtà operative nel campo dell’empowerment femminile e della culture & education, come Fondazione Bet She Can, che opera per assicurare alle bambine e alle ragazze di oggi – le donne di domani – una vita piena di possibilità”. Nell’ambito dell’empowerment femminile Gedeon Richter Italia ha attivato partnership con associazioni e supportato progetti per promuovere le pari opportunità e l’inclusione sociale delle donne di tutte le età, valorizzandone attitudini, talenti e aspirazioni. Tra questi anche il sostegno alla Fondazione Bet She Can, come già ricordato, che scommette su un futuro diverso partendo da bambine e ragazze, accompagnandole nel percorso di crescita e fornendo loro strumenti di supporto allo sviluppo della consapevolezza di ciò che sono (talenti e potenzialità) e di ciò che vogliono essere.

Le campagne di sensibilizzazione

Sull’altro fronte per promuovere culture & education Gedeon Richter Italia realizza campagne di sensibilizzazione e progetta iniziative per rafforzare la consapevolezza sul benessere e sulla salute femminile. Ha aderito inoltre a community e network attivi a livello nazionale e internazionale per contribuire alla realizzazione di un futuro sempre più inclusivo. Conclude Maria Giovanna Labbate: “Vogliamo percorrere questo nuovo cammino insieme ai nostri collaboratori che in azienda hanno la possibilità di esprimere a pieno le proprie potenzialità e di crescere in un ambiente lavorativo dove si respira un clima di fiducia reciproca e dove ‘diversità e inclusione’ sono considerate un valore. Con questo spirito abbiamo avviato la collaborazione con Fondazione Sodalitas, partner di riferimento per le imprese che considerano la sostenibilità un fattore distintivo e la integrano nelle strategie di business”. I primi passi della partnership sono stati la sottoscrizione della Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro e l’adesione dell’edizione 2022 di Cresco Award Città Sostenibili, con l’assegnazione da parte di Gedeon Richter Italia del premio “Donne al centro per una società più inclusiva e sostenibile” al Comune più virtuoso nel promuovere progetti sul tema dell’empowerment femminile.