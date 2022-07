Non solo PNRR, la sfida GBS come alternativa per l’upgrade tecnologico in diagnostica per immagini

La missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) punta al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn) anche attraverso il rinnovo del parco tecnologico. Ma non tutti i centri possono accedere ai fondi per l’acquisto di nuovi dispositivi. Il noleggio operativo delle apparecchiature potrebbe rappresentare una soluzione, come quello proposto da GBS, Global Biomedical Service, azienda di servizi e apparecchiature dedicate alla diagnostica per immagini che ha impostato un modello di noleggio efficiente e con notevoli vantaggi fiscali. E le innovazioni non finiscono qui: al prossimo congresso ECR (European Congress of Radiology) l’azienda presenterà un sistema robotico innovativo per effettuare l’analisi dello Shimming passivo senza interferenze. Ne parla Giovanni Lombardo, CEO di GBS (nella foto).

Secondo il CEO di GBS, Giovanni Lombardo, infatti: “per chi gestisce un centro di diagnostica per immagini rinnovare le apparecchiature significa migliorare il servizio al paziente e facilitare il lavoro dell’intera équipe medica. Grazie al noleggio, i centri diagnostici potrebbero permettersi apparecchiature migliori e sostituirle dopo pochi anni, secondo le tecnologie più avanzate, senza dover investire importanti capitali e senza doversi preoccupare della manutenzione”. Molti professionisti, medici ed imprenditori già utilizzano il servizio di noleggio operativo, basti pensare alle automobili che guidano tutti i giorni. “Allora perché non noleggiare anche i beni più importanti e redditizi del proprio centro diagnostico come la TC o la Risonanza Magnetica? – continua il CEO di GBS – molti nostri clienti sfruttano già con successo il servizio di noleggio operativo delle apparecchiature diagnostiche: le proiezioni di mercato dicono che il trend del noleggio è in forte crescita in ogni settore, anche in quello della sanità privata”.

Secondo i dati presentati da Confindustria Dispositivi Medici del 2019, sarebbero almeno 18 mila le apparecchiature di diagnostica per immagini obsolete, come risonanze magnetiche, PET, TAC, angiografi e mammografi. In particolare, il 71% dei mammografi convenzionali ha superato i dieci anni di età, il 69% delle PET ha più di cinque anni e il 54% delle risonanze magnetiche chiuse oltre dieci. Si tratta di apparecchiature di diagnostica per immagini fondamentali per la diagnosi di eventuali gravi patologie. Diventa, quindi, prioritario per molte strutture sostituire alcuni macchinari ormai non più adeguati ai nuovi standard tecnologici. Il PNRR è un’ottima opportunità in tale direzione. Tuttavia, molti centri diagnostici non possiedono i requisiti per poter attingere ai fondi statali. Aziende come la Global Biomedical Service hanno raccolto la sfida, fornendo una valida alternativa: il noleggio operativo.

Il noleggio operativo: strumenti disponibili subito, con evidenti vantaggi fiscali

La GBSrent, nuova business unit di GBS, offre il noleggio degli impianti, con la disponibilità immediata delle strumentazioni e la possibilità di pagamenti dilazionati nel tempo. Grazie a diverse partnership con società finanziarie e istituti bancari, può proporre soluzioni alternative di accesso al credito per favorire il noleggio anche su sistemi ricondizionati di ogni tipologia di medical imaging device. “Garantiamo costi certi, personalizzati e programmati in base alle esigenze del singolo centro diagnostico – riprende Lombardo – e non è previsto alcun anticipo di capitale o maxi-canone come in caso di leasing. Il rinnovo delle apparecchiature, l’apertura di un nuovo centro o l’ampliamento di uno già esistente, si autofinanzia già dal primo mese grazie agli esami diagnostici svolti quotidianamente”.

Inoltre, al termine del contratto di noleggio non è previsto il riscatto obbligatorio dell’apparecchiatura e, nel caso in cui si voglia effettuare un upgrade tecnologico (la sostituzione di un’apparecchiatura durante il contratto di noleggio con una più performante) non si applica alcuna penale: è sempre possibile valutare un adeguamento del canone e optare per una sostituzione del bene oggetto di noleggio con uno di ultima generazione. “Ciò significa – rimarca il CEO – prevenire l’obsolescenza elettronica e garantire ai propri pazienti sempre il meglio della tecnologia applicata alla diagnostica, che è in continua evoluzione”.

Un altro vantaggio del noleggio di GBSrent è la semplificazione della gestione dei servizi accessori, come l’assicurazione e la manutenzione. Il centro diagnostico non dovrà più preoccuparsi di ogni aspetto burocratico e tecnico riguardante, ad esempio, la propria TC o Risonanza Magnetica. “I nostri clienti hanno come unico interlocutore Global Biomedical Service anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria; infatti, è il comparto tecnico GBS che si occupa di svolgere regolarmente gli interventi preventivi e correttivi, affinché le apparecchiature diagnostiche arrivino a fine noleggio sicure, perfettamente funzionanti ed esteticamente impeccabili. Aggiungo che Global Biomedical Service, oltre alla vendita e al noleggio di TC, RM, sistemi radiologici ed ecografici, si occupa di edilizia sanitaria progettando e realizzando importanti centri diagnostici e producendo internamente Gabbie di Faraday, chiuse e aperte, per le quali fornisce anche il servizio di assistenza”.

I vantaggi fiscali sono un altro aspetto interessante del noleggio: le rate sono interamente deducibili perché ai fini IRAP non esiste distinzione tra quota capitale e quota interessi, come avviene invece per qualunque finanziamento o contratto di leasing. Inoltre, ai fini IRES, i canoni sono totalmente deducibili senza obblighi derivanti dalla durata minima del contratto prevista dal T.U. “Vorrei però anche ricordare il Vantaggio Basilea 2 – sottolinea Lombardo – grazie al noleggio il bene utilizzato è “fuori-asset”, quindi non necessita di corrispondente patrimonio. Ogni PMI deve mantenere un rating medio/alto ai fini creditizi con il proprio gruppo bancario, il noleggio fa sì che il cliente non vada fuori dal suo asset economico e quindi si evita di esporsi troppo con le banche per l’acquisizione di un nuovo bene strumentale, come un’apparecchiatura diagnostica.”

Non solo noleggio: un robot per calcolare la distorsione del campo magnetico

GBS è anche una delle poche realtà in Italia che si occupa di ricerca e sviluppo nell’ambito della diagnostica per immagini, un settore notoriamente presidiato da player americani e asiatici. Di recente, l’azienda italiana ha messo a punto un sistema robotico, chiamato Girobot, per effettuare l’analisi dello Shimming passivo, ovvero l’omogeneità del campo magnetico di un tomografo a risonanza magnetica. Grazie a Girobot è possibile ottenere una mappatura molto dettagliata e al tempo stesso limitare notevolmente il periodo di esposizione al campo magnetico degli operatori che lavorano nel settore della diagnostica: in pratica si ottiene una mappatura 3D priva di ogni interferenza. “Siamo riusciti a superare un problema a cui non si era ancora trovata una valida soluzione- riprende il CEO – inoltre, Girobot consente un notevole risparmio di tempo stimato anche in alcune ore e una migliore qualità del risultato”.

Questo sistema innovativo sarà presentato al pubblico durante il congresso ECR 2022 che si terrà a Vienna dal 13 al 17 luglio. “Per me e per la mia azienda – conclude Lombardo – è una tappa prestigiosa far conoscere l’eccellenza italiana al più importante congresso europeo di radiologia organizzato dall’European Society of Radiology e sono certo che gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, la continua formazione e la passione che ci contraddistingue, permetteranno alla Global Biomedical Service di affermarsi sempre di più nel mercato mondiale dei dispositivi medici di diagnostica per immagini”.