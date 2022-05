Novartis e Angelini Pharma sono le Best company degli AboutPharma Digital Awards

Novartis e Angelini Pharma vincono gli AboutPharma Digital Awards. La prima si aggiudica la medaglia d’oro nella categoria Best Digital Company, seguita da MSD Italia (argento) e della stessa Angelini (bronzo). A quest’ultima va invece la palma come Best Social Company, accompagnata sul podio ancora da MSD Italia e Pfizer. Questi i principali verdetti della nona edizione del più ambito premio riservato a società e istituzioni, impegnate nella trasformazione digitale nel settore delle life science, al termine della serata di gala milanese che si è tenuta ieri con oltre 450 invitati.



Il team di Novartis che si aggiudica il premio Best digital company

Human innovation

La Human innovation è stato il tema di quest’anno. Un’edizione dedicata alla centralità delle persone e del loro valore. Dopo due anni, la cerimonia di premiazione è tornata in presenza. A condurre la serata i padroni di casa, Stefania Ambra, ceo di HPS-AboutPharma, e Giulio Zuanetti, chairman di HPS-AboutPharma. “L’entusiasmo per questa nona edizione – da detto Stefania Ambra – ha portato a un vero boom di candidature presentate: 627 per 14 categorie oltre ai company Award. Accanto ai premi tradizionali abbiamo introdotto una nuova categoria per premiare i progetti di Corporate Social Responsibility (Csr). Un tema caro a tutti noi perché mette al centro il benessere delle persone e la sostenibilità del pianeta”.



Il team di Angelini Pharma che si aggiudica il premio Best social company

La giuria

Quest’anno è cresciuto anche il numero dei membri della giuria, passando da 36 a 46, per consentire una valutazione sempre più puntuale e approfondita dei progetti presentati. Nelle nove edizioni di AboutPharma Digital Awards sono state ricevute 2640 candidature per 116 vincitori in totale. Dalla prima volta a oggi sono 362 gli enti del mondo healthcare in competizione: aziende farmaceutiche, società di medical devices, agenzie digital, aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, università, istituti di ricerca, fondazioni, start up, società scientifiche, associazioni di pazienti, associazioni di categoria, istituti di cura privati.

Attenzione al cittadino

“Siamo molto contenti che quest’anno per la prima volta una Regione (le Marche, n.d.r) si sia aggiudicata un premio importante”, ha ricordato Giulio Zuanetti, chairman di HPS-AboutPharma. In particolare si tratta del progetto “MycupMarche” che si porta a casa il primo premio in una delle categorie più partecipate (“Comunicazione verso il cittadino, il paziente e le istituzioni”).

Le novità

Quest’anno tre nuove categorie si sommano a quelle storiche. Il Covid-related diseases e il Covid change management, rispettivamente vinte da Siemens Healthcare e Pfizer, per sottolineare come la pandemia da Sars-CoV-2 abbia stimolato l’impegno di team aziendali, istituzioni, agenzie e software house a trovare vie innovative per far fronte all’emergenza. La terza categoria riguarda la Corporate Social Responsibility (Csr), nella quale si stanno moltiplicando gli sforzi dell’industria, ogni anno inseriti nei bilanci sociali con pianificazioni e obiettivi da raggiungere. “Noi di AboutPharma siamo particolarmente affezionati alla Csr, perché ci piacciono le buone notizie, le azioni meritorie e quando possiamo diamo loro spazio. Pertanto ci fa molto piacere contribuire con questo premio a stimolare la competizione su un terreno su cui si misura sempre di più anche la reputazione delle imprese, che sappiamo essere un asset assai rilevante. Chi ne capisce di risorse umane ci ha spiegato che la Csr concorre ad attrarre e selezionare talenti e persone sempre migliori all’interno delle organizzazioni. Anche questa è human innovation ed anche è questo l’augurio che noi di AboutPharma rivolgiamo a ciascun partecipante”, ha detto Stefano Di Marzio, direttore di AboutPharma, consegnando il premio a Chiesi Italia che vince con il progetto “Eroi anonimi”.

Le categorie

Le altre undici categorie sono: Wellness, prevenzione, qualità di vita; Miglioramento della cura dei pazienti; Patient engagement; Education e training dei medici; Supporto alla professione dei medici; Aggiornamento e supporto ai farmacisti; Comunicazione verso l’healthcare professional; Comunicazione verso il cittadino, il paziente, le istituzioni; Animal Health; Engagement del team aziendale; Trasformazione digitale e 4.0.

Il rebranding di AboutPharma

La serata di gala è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente il rebranding di HPS-AboutPharma con il nuovo logo e il rinnovamento del sito corporate e di AboutPharma. “Il progetto di rebranding si fonda su tre pilastri: la community, i dati, il percorso nato da noi che mira a condividere tutti voi. Più spazio alle news, all’informazione, alla formazione e ai contributi multimediali”, ha ricordato Giulia Venditti, marketing & digital director.

Di seguito tutti i vincitori e i finalisti:

BEST DIGITAL COMPANY

1° posto: Novartis

2° posto: MSD Italia

3° posto: Angelini Pharma

BEST SOCIAL COMPANY

1° posto: Angelini Pharma

2° posto: MSD Italia

3° posto: Pfizer

CATEGORIA 1 – Covid related diseases

vincitore: Siemens Healthcare con il progetto “BeHome”

finalisti: AstraZeneca, Siemens healthcare, Novo Nordisk, Medispa, Menarini Group e Fondazione internazionale Menarini, Siemens healthcare (n.b. due volte perché ha presentato due progetti in questa categoria)

CATEGORIA 2 – Covid change management

Vincitore: Pfizer con il progetto “Vaccine day”

Finalisti: Novartis Farma, Adres, Pfizer, ALTEMS, Chiesi Italia, MSD Italia

CATEGORIA 3 – Corporate social responsibility

Vincitore: Chiesi Italia con il progetto “Eroi anonimi”

Finalisti: Sanofi, Angelini Pharma, MSD Italia, Chiesi Italia, Viatris Italia, Eli Lilly Italia

CATEGORIA 4 – Comunicazione verso il cittadino, il paziente, le istituzioni

Vincitore: Regione Marche con il progetto “MycupMarche”

Finalisti: Ibsa Farmaceutici, Regione Marche, Novartis Farma, Roche Italia, Chiesi Farmaceutici, Angelini Pharma

CATEGORIA 5 – Wellness, prevenzione e qualità di vita

Vincitore: Janssen Cilag con il progetto “Fattore J”

Finalisti: Janssen Cilag (due progetti), Sanofi, Astellas Pharma, Medtronic Italia, Chiesi Italia

CATEGORIA 6 – Patient engagement

Vincitore: Novartis con il progetto “Noemi”

Finalisti: Novartis Farma, Fondazione MSD, Pfizer Oncologia, Sanofi Pasteur, Chiesi Italia, Sandoz Italia

CATEGORIA 7 – Engagement del team aziendale

Vincitore: Medtronic con il progetto “Leadership inclusiva”

Finalisti: Gilead Sciences, Boehringer Ingelheim Italia, UCB Pharma, Servier Italia, Medtronic Italia, Zambon

CATEGORIA 8 – Comunicazione all’Healthcare professional

Vincitore: MSDItalia con il progetto #Oltreilbuio

Finalisti: MSD Italia, Novartis Farma, Bristol Myers Squibb, Pfizer, Eli Lilly Italia

CATEGORIA 9 – Animal health

Vincitore: MSD Animal health con il progetto “Protect our future too”

Finalisti: Ceva Salute Animale, MSD Animal Health, Vetoquinol Italia, Ceva Salute Animale, AniCura Italy, Vetoquinol Italia

CATEGORIA 10 – Aggiornamento e supporto ai farmacisti

Vincitore: Teva con il progetto “Social connect di Teva Italia”

Finalisti: MSD Italia, Roche Diagnostics, Studiofarma CompuGroup Medical, Teva Italia, Alfasigma & 3Ways, APMARR

CATEGORIA 11 – Supporto alla professione dei medici

Vincitore: AstraZeneca con il progetto “Azfastnet di Astrazeneca”

Finalisti: Janssen Cilag, Novartis Farma, Medtronic Italia, Novo Nordisk, AstraZeneca

CATEGORIA 12 – Education and training del medico

Vincitore: Molteni con il progetto “Molteni virtual journey”

Finalisti: Janssen Cilag, Novartis Farma, Medtronic Italia, Novo Nordisk, AstraZeneca

CATEGORIA 13 – Miglioramento della cura dei pazienti

Vincitore: Abbott Medical Italia con il progetto “Cardiomems”

Finalisti: Novartis, Bristol Myers Squibb, Angelini Pharma, Abbott Medical Italia, Siemens Healthcare e Pharmaprime

CATEGORIA 14 – Trasformazione digitale 4.0

Vincitore: Sanofi con il progetto “Sanofi Scoppito: eccellenza digitale”

Finalisti: Angelini Pharma, Sanofi, Chiesi Farmaceutici, Chiapparoli Logistica, Gadamed e MSD Italia