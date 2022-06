Novartis riavvia la produzione sospesa negli stabilimenti di Ivrea e Millburn in Usa

Novartis ha riavviato la produzione negli stabilimenti di Ivrea (Torino) e Millburn (Usa) di due radiofarmaci antitumorali la cui fabbricazione era stata sospesa volontariamente nei due centri nelle scorse settimane, in seguito all’identificazione di “potenziali problemi di qualità”. In una nota, l’azienda svizzera ha annunciato di aver ripreso l’arruolamento di pazienti per gli studi clinici sui due prodotti, Pluvicto e Lutathera.

La produzione di farmaci antitumorali

I due farmaci (nomi commerciali Lutathera e Pluvicto) sono indicati rispettivamente nel trattamento dei tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici e per il tumore della prostata. Soltanto il primo è disponibile in Italia. Si tratta di cosiddetti radioligandi, farmaci composti da una particella radioattiva agganciata a una molecola in grado di riconoscere e legarsi alle cellule tumorali.

Investimenti futuri

Novartis riconosce che i problemi di produzione hanno avuto ripercussioni su pazienti, familiari e assistenti, ma assicura di non avere identificato alcun rischio per le persone alle quali sono state somministrate dosi fabbricate nei due siti. La disponibilità delle due terapie potrebbe rimanere limitata, per il momento. Un terzo sito di produzione di radioligandi è in costruzione a Indianapolis (Usa) e dovrebbe essere operativo entro il prossimo anno.