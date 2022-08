Nutraceutica, Alcedo Sgr rileva Ekalab

Alcedo Sgr, attraverso il Fondo Alcedo V, ha acquisito il 64,2% di Ekalab, società con sede in provincia di Treviso specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, nutraceutici, fitoterapici, farmaceutici e dispositivi medici.

L’operazione

I soci di Ekalab Giuseppe Salvadori, Josef Peron ed Andrea Rosso manterranno una quota del 35,8% e i loro ruoli operativi di co-amministratori delegati all’interno dell’azienda con focus rispettivamente sulle aree operations, direzione generale e commerciale. Il manager Andrea Rosso co-investirà con Alcedo e sarà responsabile dello sviluppo commerciale e strategico dell’azienda espandendone la presenza oltre i confini nazionali.

Ekalab ha chiuso l’esercizio 2021 con un valore della produzione di circa 36 milioni di euro, in crescita di oltre il 30% rispetto all’esercizio precedente, nonostante il contesto di mercato estremamente sfidante. Per Alcedo si tratta del secondo investimento con il Fondo Alcedo V, che ha effettuato a giugno 2022 il final closing a 238 milioni di euro.

I partner

Per Alcedo l’operazione è stata condotta dai Partner Maurizio Tiveron e Filippo Nalon, dall’Investment Director Alessandro Zanet e dall’Investment Analyst Roberto Rinaldi. Russo De Rosa Associati ha assistito Alcedo con un team trasversale composto da Leo De Rosa, Alessandro Manias, Andrea Massaccesi, Alessia Dellavedova e Pamela Roversi, per gli aspetti fiscali e di structuring dell’operazione da Andrea De Panfilis, Caterina Giacalone e Valentina Colonna, per gli aspetti legali e contrattuali, e da Alessandro Manico e Greta Calcagnile, per la negoziazione degli accordi finanziari.

Adacta Advisory ha svolto la Due Diligence finanziaria, grazie al team guidato da Francis De Zanche con Alessandra Nicastro ed Elisabetta Perissinoto, mentre OC&C ha svolto la Business Due Diligence con un team composto da Christian Christodulopulos, Caterina Sanson e Edoardo Vicere. Tauw si è occupata della Due Diligence sui temi ESG. I soci di Ekalab sono stati assistiti per gli aspetti fiscali, contabili e di structuring dallo Studio Fiabane & Partners con i partner Stefano Bordin ed Enrico Miotto e per gli aspetti legali dall’Avvocato Giorgio Bariani. L’operazione è stata finanziata da Finanziaria Internazionale Investments SGR e Riello Investimenti Partners SGR entrambi assistiti da Orrick, con Marina Balzano, Giulio Asquini e Maria Costa. Gli adempimenti notarili relativi alle operazioni sono stati seguiti dal Notaio Matteo Contento, in Montebelluna- Treviso.