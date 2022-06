Nutraceutica, Shedir Pharma acquisisce il Gruppo Again Life per 1,2 milioni di euro

Shedir Pharma Group, società italiana quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della nutraceutica e farmaceutica, si espande all’estero attraverso l’acquisizione del 100% delle quote societarie del Gruppo Again Life che comprende, oltre ad Again Life Italia, anche ALI Research, Global Health & Cosmetics, Again Life Usa, R&A con sede in Uk. L’operazione di equity value, che si concluderà entro il prossimo 30 giugno, è di 1,2 milioni di euro. L’acquisizione permetterà a Shedir Pharma Group di estendere la presenza commerciale nei mercati esteri, accelerando il percorso di crescita intrapreso mediante la commercializzazione nei Paesi dove è già stato sottoscritto un contratto di distribuzione.

Il Gruppo Shedir Pharma

Shedir Pharma Group è la holding del Gruppo omonimo, con sede principale vicino Napoli, attiva nel campo della nutraceutica e farmaceutica e specializzata nella ricerca, formulazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici, dermocosmetici, dispositivi medici e prodotti farmaceutici. La società sviluppa e commercializza prodotti funzionali in circa 15 aree terapeutiche (tra le quali quella cardiologica, respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica). “L’ingresso nel Gruppo del dott. Migliaccio, con il quale proseguirà la collaborazione, e del Gruppo Again – ha commentato Antonio Scala, ceo di Shedir Pharma – rappresenta un’importante opportunità di crescita sia in Italia che all’estero e ci consente di entrare nei più importanti mercati europei e negli Stati Uniti ed in prospettiva in altri mercati, quali quelli del Sud-America, che possono rappresentare un importantissimo mercato di sbocco per il settore nutraceutico. L’acquisizione è frutto di un’attenta ricerca e valutazione di partner che potesse creare le giuste sinergie con il nostro piano industriale ed in grado di creare valore”.

Il Gruppo Again Life

Il Gruppo Again Life, co-fondato da Raffaele Migliaccio, oncologo e manager farmaceutico, è specializzato nella ricerca biotecnologica, sviluppo e commercializzazione prevalentemente all’estero, attraverso accordi di partnership con aziende e gruppi internazionali, di integratori alimentari e dispositivi medici innovativi in oncologia, oftalmologia, ginecologia e diabetologia. Il Gruppo Again ha sviluppato e ottenuto la concessione di numerosi brevetti in più di centoventi Paesi nel mondo e detiene contratti di distribuzione dei propri prodotti in oltre 70 Stati, con un fatturato 2021 di circa un milione di euro. Tra i mercati chiave ci sono Francia, Germania, Svizzera, Austria, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Polonia, Filippine, Thailandia e Stati Uniti. In termini di marginalità, l’Ebitda 2021 si attesta intorno al 13% del fatturato. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2022 è pari a circa 1,4 milioni di euro.

L’accordo

L’accordo di acquisizione prevede meccanismi di aggiustamento del prezzo, nell’ambito del prossimo triennio, legati al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato e/o Ebitda del Gruppo Again. In focus per l’operazione anche il mercato italiano mediante il processo di integrazione e sviluppo commerciale con la struttura del Gruppo Shedir in aree terapeutiche attualmente non presidiate come l’oncologia e long-covid.

Accelerare l’internazionalizzazione

“Siamo felici di aver concluso tale partnership con un gruppo dotato di grande sensibilità sul tema della salute – ha commentato Raffaele Migliaccio – che ha condiviso lo spirito alla base dell’idea di Again Life che è fornire soluzioni innovative per una migliore qualità di vita soprattutto nei casi di malattie che ledono la dignità della persona. Siamo certi che nei prossimi anni potremo accelerare il percorso di sviluppo sui mercati esteri sfruttando le sinergie e le competenze reciproche nonché il notevole patrimonio intellettuale sviluppato negli anni”.