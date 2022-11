Oftalmologia, Viatris acquisisce Oyster Point Pharma e Famy Life Sciences per un totale di circa 750 milioni di dollari

Viatris punta sul settore oftalmologico con ben due acquisizioni, Oyster Point Pharma e Famy Life Sciences, per creare un franchising globale. Le due acquisizioni hanno un prezzo di acquisto complessivo di circa 700–750 milioni di dollari che Viatris prevede di finanziare con liquidità. Al termine della transazione, si verrà a creare una divisione separata all’interno dell’azienda, guidata dall’attuale ceo di Oyster Point, Jeff Nau.

L’accordo

Secondo i termini dell’accordo, Viatris ha accettato di acquisire Oyster Point per 11 dollari per azione in contanti in anticipo, tramite un’offerta pubblica di acquisto. Inoltre, ogni azionista di Oyster Point riceverà un diritto sul valore contingente non negoziabile, che rappresenta un massimo di due euro aggiuntivi per azione in base al raggiungimento di determinati parametri, in base alla performance dell’intero anno 2022.

Nuovi obiettivi nell’oftalmologia

Dopo aver ampliato il portfolio prodotti per l’ematologia, Viatris mira a concludere l’acquisizione di Oyster Point nel primo trimestre del 2023, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione normativa e l’accettazione di una gara d’appalto di oltre il 50% delle azioni di Oyster Point. Contemporaneamente sarà condotta l’acquisizione di Famy Life Sciences, che ha un portafoglio oftalmologico complementare.

Parametri economici

Le operazioni, secondo Viatris, hanno il potenziale per aumentare le vendite di almeno un miliardo di dollari entro il 2028. Come risultato della forte crescita prevista della linea superiore, la società prevede che aggiungerà anche almeno 500 milioni di dollari di Ebitda rettificato entro il 2028. L’operazione servirà a unire la capacità commerciale globale di Viatris, le competenze di ricerca e sviluppo, regolamentazione e catena di approvvigionamento, con la conoscenza di Oyster Point dello spazio oftalmologico dal punto di vista clinico, medico, normativo e commerciale (inclusa Tyrvaya per il trattamento della malattia dell’occhio secco) e con la pipeline pronta per la Fase III di Famy Life Sciences. L’obiettivo è di creare un franchising globale leader nel settore dell’oftalmologia, accelerando gli sforzi per affrontare le esigenze insoddisfatte dei pazienti con malattie oftalmiche e dei professionisti della cura degli occhi.