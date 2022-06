Oncologia, la francese Ipsen acquisisce Epizyme per 247 milioni di dollari

Ipsen, terzo produttore farmaceutico francese, specializzato in trattamenti trasformativi in oncologia, malattie rare e neuroscienze, ha stipulato un accordo di fusione con Epizyme, azienda biofarmaceutica focalizzata sull’epigenetica per i pazienti oncologici, per un totale di 247 milioni di dollari (234 milioni di euro). Ipsen avvierà tramite una controllata un’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni in circolazione di Epizyme al prezzo concordato di 1,45 dollari per azione (con un premio di circa il 144% rispetto al prezzo medio di chiusura di Epizyme nei 30 giorni di negoziazione precedenti l’annuncio della transazione), più un diritto di valore contingente (Cvr) per azione. Anche il maggior azionista, Royalty Pharma, ha acconsentito a consegnare il suo 21% a Ipsen. I detentori di azioni di Epizyme verranno riconosciuti i diritti sul valore contingente, fino a un dollaro per azione, legati alle tappe relative a Tazverik.

Lo sviluppo di tazemetostat

Al centro dell’accordo tra le due società c’è, infatti, il farmaco di punta di Epizyme, Tazverik (tazemetostat), un inibitore EZH2 di prima classe, privo di chemioterapia, al quale è stata concessa l’approvazione accelerata dalla Food and drug administration (Fda) statunitense nel 2020. Attualmente è indicato per adulti con linfoma follicolare (FL) recidivante o refrattario i cui tumori sono positivi per una mutazione EZH2 rilevata da un test approvato dalla Fda e che hanno ricevuto almeno due precedenti terapie sistemiche e per pazienti adulti con recidiva o linfoma follicolare refrattario che non hanno opzioni terapeutiche alternative soddisfacenti, nonché per adulti e pazienti pediatrici di età pari o superiore a 16 anni con sarcoma epitelioide metastatico o localmente avanzato non eleggibili per la resezione completa. Tazverik è nella fase III di uno studio di conferma della registrazione (SYMPHONY-1) in combinazione con rituximab e lenalidomide (R2) in pazienti con FL recidivante/refrattario che hanno ricevuto almeno una precedente terapia. I risultati iniziali della parte randomizzata di Fase III di questo studio dovrebbero essere pronti nel 2026.

Ampliare le risorse in oncologia

“Attraverso questo accordo, amplieremo le nostre risorse in oncologia – ha commentato David Loew, amministratore delegato di Ipse -. Le capacità e le risorse di Ipsen in oncologia combinate con quelle di Epizyme accelereranno la crescita di Tazverik per raggiungere il suo pieno potenziale nei pazienti con linfoma follicolare. La forza dei dati supporta il posizionamento di Tazverik nei pazienti con linfoma follicolare sia positivo alla mutazione EZH2 che wild-type. Siamo spinti dal potenziale del suo profilo di efficacia e tollerabilità, in particolare per i pazienti anziani e/o fragili che vengono trattati in ambito comunitario. Inoltre, siamo entusiasti di portare nel nostro portafoglio competenze epigenetiche e l’inibitore SETD2, nonché diversi composti preclinici”.

La pipeline epigenetica

Epizyme è stata fondata nel 2007 con l’impegno di far progredire la ricerca scientifica nello sviluppo di nuove terapie epigenetiche. “Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che il nostro team ha realizzato negli ultimi 15 anni – ha commentato Grant Bogle, presidente e amministratore delegato di Epizyme – dall’approvazione di Tazverik all’avanzamento del nostro prossimo nuovo agente sperimentale, EZM0414, alla clinica, nonché dei progressi compiuti sui nostri composti preclinici incentrati su entrambe le neoplasie ematologiche e tumori solidi. Ci aspettiamo che questa acquisizione e l’impegno di Ipsen a investire nello spazio dell’oncologia assicureranno alla nostra pipeline epigenetica un continuo progresso, che non avremmo potuto ottenere da soli, per portare terapie antitumorali trasformative ai pazienti bisognosi”.