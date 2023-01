Partnership tra due aziende storiche lombarde: Giuliani acquisisce la linea dermatologica di Valetudo

Partnership tra due aziende lombarde che operano nel settore pharma. Giuliani, società farmaceutica specializzata nelle aree di gastroenterologica, tricologica e dermatologica di proprietà della famiglia Giuliani, annuncia di aver perfezionato l’acquisizione del portafoglio prodotti dermatologici Biogena da Valetudo, azienda bergamasca fondata nel 1982 che ha sviluppato una serie di linee cosmetiche e farmaceutiche vendute nel mercato nazionale e internazionale.

La linea di prodotti dermatologici

Biogena è la linea di Valetudo destinata al segmento dell’informazione medica e alla vendita in farmacia, con marchi quali Osmin, Mellis, Inosit, Laris, Bioliftan, specializzati nella dermatologia e nel benessere fisiologico della pelle. “L’acquisizione della linea Biogena – commenta Gaetano Colabucci, direttore generale di Giuliani – rientra nella strategia di sviluppo di Giuliani, che fa perno sia sulla crescita organica dei nostri marchi leader, sia sull’acquisizione di asset strategici esterni che concorrono a rafforzare la presenza e la rilevanza del Gruppo presso i farmacisti, la classe medica e i consumatori. Proprio in quest’ottica, meno di due anni fa abbiamo realizzato l’acquisizione di Nathura, azienda attiva nel settore nutraceutico”.

Integrazione di esperienza

Grazie a un accordo di fornitura pluriennale, Valetudo collaborerà con Giuliani continuando a produrre la linea Biogena. “L’integrazione tra l’esperienza scientifica di Biogena – aggiunge Fabio Rinaldi, head of Innovation e responsabile Informazione medico scientifica di Giuliani – con la ricerca avanzata del reparto Innovation di Giuliani porteranno ad una conoscenza ancora più avanzata della barriera cutanea in ambito dermatologico, permettendo la messa a punto di nuovi prodotti sempre più moderni ed efficaci per le varie patologie cutanee e le diverse parti del corpo”.