Pfizer annuncia l’acquisizione di Biohaven Pharmaceuticals per 11,6 miliardi di dollari

Pfizer ha annunciato l’acquisizione di Biohaven Pharmaceutical Holding Company per un totale di 11,6 miliardi di dollari. Si tratta del produttore di rimegepant, farmaco per l’emicrania acuta, anche usato come trattamento preventivo per le forme episodiche, venduto negli Stati Uniti con il nome commerciale Nurtec Odt e in Ue come Vydura.

L’acquisizione

Pfizer, che possiede il 2,6% di Biohaven, ha annunciato che acquisirà tutte le azioni in circolazione di Biohaven al prezzo di 148,50 dollari per azione in contanti, con un premio del 33% rispetto al prezzo di vendita medio ponderato per volume, pari a 111,70 dollari, nei tre mesi precedenti l’annuncio della transazione. Inoltre, effettuerà i pagamenti alla chiusura per saldare il debito verso terzi e per il rimborso di tutte le azioni in circolazione delle azioni privilegiate riscattabili di Biohaven. L’acquisizione, che sarà finanziata con la liquidità disponibile, è soggetta al completamento dello spin-off di New Biohaven e ad altre condizioni di chiusura, inclusa la ricezione delle approvazioni normative e l’approvazione da parte degli azionisti di Biohaven. I tempi previsti per la conclusione della transazione sono gli inizi del 2023.

Il portfolio

Gli azionisti delle due società riceveranno anche 0,5 della quota di New Biohaven per azione comune di Biohaven, una nuova società quotata in borsa che gestisce i composti della pipeline in fase di sviluppo non CGRP di Biohaven, per azione comune di Biohaven. La transazione include l’acquisizione dei programmi che riguardano il peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) di Biohaven, tra i quali lo sviluppo di rimegepant e zavegepant, spray intranasale per il trattamento acuto dell’emicrania e in fase di sviluppo come soft gel orale per la prevenzione dell’emicrania cronica. Il portfolio comprende cinque asset CGRP preclinici.

Trattamento dell’emicrania

“L’annuncio di oggi si basa sulla nostra eredità di fornire innovazioni per i pazienti che vivono con disturbi del dolore complessi e malattie che hanno un impatto sproporzionato sulle donne – ha affermato Nick Lagunowich, presidente globale, Pfizer Internal Medicine -. Nurtec Odt, che è già il farmaco per l’emicrania numero uno prescritto nella sua classe negli Stati Uniti, insieme alla pipeline CGRP di Biohaven, offre una speranza ai pazienti che soffrono di emicrania in tutto il mondo. Riteniamo che Pfizer sia in una posizione unica per aiutare il portfolio a raggiungere il suo pieno potenziale data la nostra scala e la leadership di mercato, incluso il coinvolgimento completo delle forze sul campo con medici di base, specialisti e sistemi sanitari che forniscono le informazioni giuste al momento giusto”.

Rispondere agli unmet needs

Questo accordo fa seguito alla collaborazione del 9 novembre 2021 per la commercializzazione di rimegepant e zavegepant al di fuori degli Stati Uniti, in relazione alla quale Pfizer ha investito 350 milioni di dollari per acquisire il 2,6% delle azioni ordinarie di Biohaven a 173 dollari per azione. “Siamo entusiasti di annunciare la proposta di acquisizione di Biohaven da parte di Pfizer, riconoscendo la leadership di mercato di Nurtec Odt, la nostra rivoluzionaria terapia per l’emicrania tutto in uno e il potenziale non sfruttato del nostro franchise CGRP – ha affermato Vlad Coric, presidente e amministratore delegato di Biohaven -. Le capacità di Pfizer accelereranno la nostra missione di fornire i nostri farmaci per l’emicrania a un numero ancora maggiore di pazienti, mentre la nuova società di ricerca e sviluppo è ben posizionata per apportare valore ai pazienti e agli azionisti concentrandosi sulla nostra pipeline innovativa per disturbi neurologici e di altro tipo. Riteniamo che questa transazione rappresenti una significativa creazione futura di valore per i pazienti e i nostri azionisti collettivi”.

La nuova compagine societaria

Dopo la chiusura, New Biohaven continuerà ad operare con il nome Biohaven. New Biohaven sarà guidato da Vlad Coric, in qualità di presidente e ceo, e includerà altri membri dell’attuale team di gestione di Biohaven. Al momento della distribuzione, New Biohaven sarà capitalizzata con 275 milioni di dollari in contanti e avrà anche il diritto di ricevere royalties da Pfizer su vendite nette annuali di rimegepant e zavegepant negli Stati Uniti superiori a 5,25 miliardi di dollari.