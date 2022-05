Pharma marketing: il patient engagement protagonista della digital transformation

Il patient engagement è uno degli elementi principali delle nuove strategie di marketing sanitario. In un mondo della Salute sempre più consumerizzato, il coinvolgimento del paziente gioca infatti un ruolo importante nella logica di un approccio multicanale e personalizzato.

Si stima che il mercato globale delle soluzioni per il patient engagement raggiungerà oltre 22 milioni di dollari entro il 2027, con un tasso di crescita annuale composto di oltre il 10% tra il 2020 e il 2027 (fonte MarketWatch).

Un recente sondaggio della multinazionale BCG, condotto tra Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Cina e Giappone, ha raccolto le opinioni di pazienti, operatori sanitari e associazioni di advocacy per ricostruire le loro aspettative sulle aziende farmaceutiche: dai risultati dell’indagine è emersa la richiesta di un impegno più deciso nella direzione di un maggiore coinvolgimento del paziente. Inoltre il 50% dei medici intervistati ha affermato che, a parità di condizioni, erano più propensi a prescrivere farmaci da un’azienda farmaceutica che percepivano come più incentrata sul paziente.

Il futuro del patient engagement

Le aziende farmaceutiche stanno iniziando a riconoscere il nuovo potere dei pazienti e a impegnarsi per mettere il patient engagement sempre più al centro dei propri modelli di business. I pazienti, così come i consumatori in generale, non sono tutti uguali e per questo anche il loro coinvolgimento rappresenta una sfida complessa da affrontare da parte di aziende e marketers.

Negli ultimi anni i pazienti sono diventati più consapevoli e pronti ad avere un ruolo attivo nei percorsi di trattamento. La chiave per interpretare queste nuove esigenze è quella di coniugare l’efficacia clinica con la costruzione di un’esperienza soddisfacente per l’assistito, intercettato e interessato nei vari touchpoint che compongono il customer journey.

I millennial rappresentano ormai un’importante fetta del mercato e di conseguenza un elemento imprescindibile di ogni strategia di comunicazione. Un recente rapporto di Salesforce sulla digital transformation nell’healthcare mostra come i millennial e la Generazione Z condividano standard molto elevati per quanto riguarda personalizzazione e coinvolgimento in ambito sanitario e sottolinea pertanto la necessità di sviluppare percorsi innovativi per soddisfare le loro aspettative. Se da un lato i millennials si dimostrano più che favorevoli a soluzioni “veloci” e immediate quando si tratta di comunicazione, integrate con il proprio stile di vita, da un lato sono in pochi quelli che ritengono di aver visto soddisfatte le proprie aspettative in questo senso.

Anche quando si tratta di assistenza sanitaria, i millennial hanno un rapporto più stretto con la tecnologia. Sono infatti in prima linea quando si tratta di adottare nuovi strumenti. Dai social network ai dispositivi wearable alla telemedicina, si aspettano che aziende, operatori e sistemi sanitari siano pronti a loro volta a integrare tecnologie e strumenti sempre nuovi per favorire un coinvolgimento reale, veloce, personalizzato. Virtuale, ma di qualità.

Sfide e opportunità: i social media sono ancora protagonisti

È essenziale essere percepiti come affidabili, in grado di generare fiducia nell’utente e su quella fiducia costruire una relazione costruttiva con il paziente. Il content marketing e i social media rimangono in questo contesto asset cruciali per entrare in contatto con le diverse tipologie di pubblico.

Il social media listening è in grado di fornire preziose informazioni sul paziente, consentendo alle aziende di comprendere i suoi bisogni e valutando poi tramite l’analisi qual è stata la sua esperienza e come questa può essere migliorata.

Un ascolto proattivo da parte delle aziende le metterà in condizione di sfruttare questi insight anche per monitorare la reputazione del proprio marchio, ricevendo un quadro utile del contesto nel quale si muovono grazie anche alla possibilità di osservare la concorrenza.

Le Pharma possono e devono guidare le conversazioni social, aumentando il livello di consapevolezza della qualità del proprio brand e offrendo al tempo stesso un’informazione corretta e affidabile che generi valore per il paziente. In questo scenario, interazione e coinvolgimento sono fondamentali proprio perché la relazione tra utente sanitario e aziende è in evoluzione ed è sempre meno monodirezionale.