Philips e Policlinico Universitario Campus Bio-Medico: come migliorare la produttività in radiologia

Esporre flussi di lavoro multipli in un unico ambiente di lavoro, promuovere una collaborazione più stretta integrando la refertazione con la comunicazione nell’equipe, gestire i sistemi informativi in modo da bilanciare il carico di lavoro dei radiologi e offrire un elevato standard di cura. Con questi obiettivi è nata la collaborazione tra il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e Philips che ha permesso di migliorare la produttività in radiologia attraverso l’organizzazione del flusso di lavoro. Da molti anni Philips è partner del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per le soluzioni informatiche di radiologia, avendo implementato un unico spazio di lavoro, fisicamente distribuito su multipli server. La soluzione consente di esporre in modo automatico le immagini da visualizzare e interpretare ai radiologi più qualificati in base alle loro competenze accelerando la lettura e la refertazione, al fine di offrire la continuità delle cure e un migliore flusso di lavoro.

La soluzione di Philips

La soluzione creata in collaborazione tra Philips e l’ospedale ha permesso di aumentare la produttività in radiologia, grazie all’assegnazione dell’esame al giusto professionista; di ridurre i reclami da parte dei pazienti, di diminuire il tempo medio di refertazione degli esami. Risultati che hanno prodotto un vantaggio fondamentale per il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, soprattutto in un momento di carenza di radiologi a livello mondiale, e che possono essere sintetizzati in quattro aree: miglioramento della produttività e dell’efficienza per flussi di lavoro già ottimizzati; comunicazione tra i radiologi più efficiente; perfezionamento degli strumenti diagnostici e di refertazione interattiva a vantaggio della qualità delle cure; implementazione del backup di ripristino d’emergenza basato sul cloud.

Migliorare la produttività

“Non è più sufficiente gestire il lavoro radiologico in termini di tempo – ha spiegato il professor Carlo Cosimo Quattrocchi, responsabile UOC Diagnostica per immagini e radiologia interventistica – ma anche in termini di competenza. Quindi, serviva uno strumento che permettesse di indirizzare gli esami verso i radiologi con competenze più idonee, per dare la risposta migliore in termini di tempo e di competenza”. Grazie al sistema intelligente di gestione del flusso, è stato possibile organizzare in modo più razionale le liste di lavoro in base all’area di competenza, disponibilità e carico, migliorando la produttività e la soddisfazione del personale sanitario. Proprio durante l’emergenza pandemica Covid-19, il nuovo sistema ha permesso di gestire i turni di lavoro e le risorse disponibili in modo centralizzato.

Facilitare la comunicazione tra radiologi

La piattaforma Philips, che riunisce applicazioni per la visualizzazione e la refertazione degli esami in un unico spazio di lavoro, ha contribuito a migliorare la qualità e la comunicazione tra i radiologi che hanno potuto condividere le loro competenze multidisciplinari e offrire una qualità di servizio migliore. “La nostra filosofia richiedeva un miglioramento dei processi per perfezionare la qualità nella cura dei nostri pazienti. Il flusso di lavoro ha ottimizzato le tempistiche di refertazione – ha spiegato Marco Venditti, responsabile Gestione operativa dei sistemi informativi – per poter essere più in linea con le nostre esigenze organizzative e le nostre competenze, specie in condizioni di carenza di personale”.

La refertazione interattiva

Nella radiologia del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è stata introdotta anche la refertazione interattiva. I vantaggi sono riscontrabili nel grande risparmio di tempo e risorse, grazie all’automatizzazione del processo, e negli standard clinici più elevati. L’ospedale ha stimato che, dopo l’implementazione della soluzione, si è avuta una riduzione della deviazione standard dei tempi di refertazione tra radiologi da 3,5 giorni a 2,1, diminuendo le tempistiche medie di refertazione (Tat) fino al 40% a parità di carico di lavoro. Inoltre, il Campus Bio-Medico ha rilevato una riduzione dei reclami da parte dei pazienti, non solo riguardo alla individuazione rapida di un radiologo specialista di riferimento, ma anche riguardo alla capacità di dare conclusioni diagnostiche ed evitare di ricorrere a seconda lettura.

Backup di ripristino d’emergenza basato su cloud

Nel 2014, al fine di ottimizzare il flusso di lavoro in radiologia, il Policlinico Centro Bio-Medico ha deciso di sostituire i moduli RIS e PACS usati in precedenza con una soluzione ibrida basata sul cloud e un backup di ripristino d’emergenza, che includesse tutti gli esami e i referti correnti e pregressi. La gestione attraverso i servizi di Philips ha eliminato la necessità di gestire l’hardware e la struttura, con un risparmio di tempo e di risorse del dipartimento IT.

La visione e il portafoglio di Philips per l’informatica sanitaria

Il lavoro svolto presso il reparto di Diagnostica per immagini e radiologia interventistica del Policlinico Universitario Campus Bio–Medico, rafforza la visione di Philips che, tramite un portafoglio integrato di soluzioni informatiche sanitarie, lavora per agevolare la comunicazione dei medici con gli altri operatori sanitari, le istituzioni e le reti sanitarie. Con l’obiettivo di migliorare gli standard di cura e aiutare i medici ad ottenere una diagnosi più precisa e le organizzazioni sanitarie a ridurre il costo totale di gestione, Philips ha creato una suite di soluzioni che abbracciano la radiologia, la cardiologia, la patologia e l’oncologia.