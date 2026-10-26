PMA – Passione, Metodo, Ascolto: l’hub digitale di Gedeon Richter Italia per gli specialisti della fertilità

La Procreazione medicalmente assistita (Pma) è uno degli ambiti della medicina in cui innovazione scientifica, evoluzione delle tecniche, aggiornamento normativo e qualità della relazione con il paziente si intrecciano più strettamente. Per gli specialisti significa confrontarsi con una disciplina in continua evoluzione, nella quale alle competenze cliniche si affianca la necessità di accompagnare la coppia lungo un percorso complesso anche sul piano emotivo e relazionale.

Nasce da questa consapevolezza “PMA – Passione, Metodo, Ascolto” la nuova piattaforma digitale dedicata ai professionisti della medicina della riproduzione di Gedeon Richter Italia, azienda farmaceutica specializzata nella salute della Donna. L’hub riunisce in un unico ambiente contenuti scientifici, aggiornamenti normativi e strumenti pratici, dalla gestione clinica alla comunicazione con la coppia.

L’impegno al fianco dei professionisti

“Con PMA – Passione, Metodo, Ascolto confermiamo il nostro impegno al fianco dei professionisti, offrendo uno strumento utile e costantemente aggiornato, pensato per supportarli nella pratica clinica quotidiana e per accompagnare le coppie lungo tutto il loro percorso verso la genitorialità”, spiega Maria Giovanna Labbate, amministratrice delegata di Gedeon Richter Italia.

All’interno della piattaforma gli specialisti possono accedere ad articoli, video e news dedicati alle evidenze più recenti nell’ambito della fertilità e della medicina riproduttiva. Accanto ai temi direttamente collegati alla Pma trovano spazio approfondimenti sulla prevenzione, sull’endometriosi e sull’epidemiologia dell’infertilità, per offrire una visione più ampia dei fattori che possono incidere sulla salute riproduttiva.

La gestione della coppia e il percorso clinico

Un’area specifica è dedicata alla gestione della coppia. La difficoltà di concepimento, gli accertamenti, i trattamenti e l’incertezza rispetto agli esiti possono infatti incidere significativamente sull’esperienza delle persone che intraprendono un percorso di Pma. Alla definizione del percorso clinico più appropriato si affianca quindi la necessità di costruire una comunicazione chiara e accompagnare la coppia nelle diverse fasi e decisioni. Per questo la piattaforma propone approfondimenti sugli aspetti relazionali ed emotivi della presa in carico e materiali operativi per facilitare la comunicazione medico-paziente.

La normativa

Accanto alla dimensione clinica e relazionale trova spazio il quadro normativo, particolarmente rilevante nella Pma. L’hub raccoglie informazioni e approfondimenti sulle disposizioni che la regolano integrando così aggiornamento scientifico e regolatorio nello stesso ambiente digitale.

Un progetto multidisciplinare

La piattaforma è frutto di un percorso di co-creazione con un board multidisciplinare di specialisti, coinvolti nell’individuazione di contenuti e funzionalità in grado di rispondere alle esigenze concrete della pratica professionale. Un approccio coerente con la natura multidisciplinare della medicina della riproduzione, che richiede l’integrazione di competenze differenti nella presa in carico della coppia.

Il lancio di “PMA – Passione, Metodo, Ascolto” si inserisce nell’impegno che Gedeon Richter Italia porta avanti nell’area della fertilità, avviato nel 2016 con la linea Fertility. Con la nuova piattaforma, alle soluzioni terapeutiche si affianca un sistema di contenuti e strumenti rivolto ai professionisti della salute, pensato per accompagnare l’evoluzione della pratica nella medicina della riproduzione.