Prevenzione e salute pubblica, l’impatto della comunicazione: nasce il progetto “ABCì” di Treccani Accademia con Viatris

La chiarezza del linguaggio è un fattore strategico per la tenuta della salute pubblica e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Su questo presupposto nasce “ABCì – Le parole della prevenzione”, un progetto di comunicazione e divulgazione promosso da Treccani Accademia – la business school dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani – e realizzato con il contributo non condizionante di Viatris, azienda globale che opera nell’ambito della salute. L’iniziativa è stata presentata questa mattina alla Sala Igea dell’Istituto Treccani a Roma, davanti a istituzioni, clinici, rappresentanti delle associazioni pazienti, giornalisti e comunicatori.

Perché l’influenza

L’iniziativa focalizza la sua prima edizione sulla stagione antinfluenzale, una sfida clinica ed epidemiologica ancora sottovalutata dall’opinione pubblica. L’influenza, tuttavia, non è un banale malanno di stagione: secondo i dati dell’osservatorio epidemiologico dell’Istituto Superiore di Sanità (Epicentro-Iss), in Italia si stimano circa 8 mila decessi annui attribuibili direttamente o indirettamente alla sindrome influenzale e alle sue complicanze severe. Nonostante ciò, le coperture vaccinali nel Paese continuano a mostrare criticità strutturali. Nella stagione 2024-2025, tra la popolazione over 65 la percentuale di vaccinazione si è attestata ad appena il 52,5%, un dato nettamente inferiore rispetto all’obiettivo minimo del 75% fissato dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Una barriera culturale

Tra i fattori che favoriscono l’esitanza vaccinale quando non l’assoluta rinuncia, persistono profonde barriere culturali e comunicative: un rumore di fondo alimentato da notizie frammentarie, percezioni alterate dei pericoli effettivi e una diffusa sfiducia verso i canali d’informazione tradizionali. È proprio all’intersezione tra cultura, rigore scientifico e comunicazione che il progetto “ABCì” intende intervenire, mettendo a disposizione dei diversi attori della filiera della salute strumenti conoscitivi rigorosi, autorevoli e immediatamente fruibili.

Il progetto

L’architettura dell’operazione si articola su tre direttrici principali. In primo luogo, la pubblicazione del Dizionario ABCì – Le parole della prevenzione, un booklet (consultabile sia in formato cartaceo sia in digitale) che raccoglie e analizza i lemmi chiave della prevenzione tratti dal patrimonio vocabolario Treccani, interpretati sotto il profilo sociolinguistico e affiancati da contributi scientifico-divulgativi curati da medical writer. A questo si affianca un toolkit operativo indirizzato a medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, progettato per rafforzare la relazione terapeutica e agevolare il dialogo quotidiano con i cittadini, fornendo argomentazioni strutturate per chiarire dubbi e superare le obiezioni più diffuse. : Infine, l’evento pubblico di confronto interdisciplinare di oggi.

“Comunicare è prevenire”

“La comunicazione corretta non è un corollario della prevenzione, è essa stessa prevenzione. Parlare di salute con parole chiare significa aiutare i cittadini a scegliere in modo informato e responsabile”, ha sottolineato Rossella Calabrese, Consigliera delegata di Treccani Accademia, evidenziando come la missione dell’accademia sia quella di tradurre argomenti complessi in linguaggi accessibili, ponendo la formazione della classe medica e comunicativa al centro del benessere collettivo.

Le ragioni della partnership

L’operazione testimonia inoltre il valore dei modelli di sinergia e collaborazione multiprofessionale tra istituzioni culturali ed enti private-public oriented. Come ha spiegato Fabio Torriglia, Country Manager di Viatris Italia: “Guidati dalla nostra mission di consentire alle persone nel mondo di vivere una vita più sana in ogni sua fase, crediamo fermamente che sia fondamentale collaborare con tutti gli attori del sistema salute. È solo lavorando in modo congiunto con istituzioni, associazioni pazienti, società scientifiche e operatori sanitari che possiamo generare un impatto concreto sulla salute pubblica. Ci impegniamo sia nel sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, sia nel contribuire a favorire l’accesso alla vaccinazione antinfluenzale, perché sostenere la vaccinazione e accrescere la consapevolezza nella popolazione generale sono elementi fondamentali per proteggere tutti”.